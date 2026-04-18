Estudio descubre que los bosques tropicales en Ecuador pueden regenerarse casi por completo en solo 30 años

Un estudio en el que participaron investigadores ecuatorianos de una universidad del país descubrió que los bosques tropicales pueden regenerarse mucho más rápido de lo que se creía, y fue publicado en Nature, una de las revistas científicas más importantes del mundo

Un estudio internacional publicado en la revista Nature, con participación de investigadores de la Universidad de Las Américas, reveló que los bosques tropicales tienen una capacidad de regeneración mucho mayor de lo que se creía.

La investigación reunió a científicos de más de 30 instituciones y se centró en ecosistemas del noroeste de Ecuador, dentro de la biodiversa región del Chocó, considerada una de las zonas con mayor riqueza biológica del planeta.

Alta resiliencia en solo tres décadas

El estudio analizó la recuperación natural de más de 8 500 especies de distintos grupos de organismos, incluyendo plantas, animales e insectos, los resultados muestran que, en unos 30 años, algunos ecosistemas pueden recuperar hasta el 90 % de su biodiversidad original, especialmente en áreas donde se mantienen prácticas sostenibles como cultivos con sombra, como ocurre en plantaciones de cacao.

Este tipo de manejo permite conservar condiciones similares a las de un bosque natural, favoreciendo la regeneración, además, el papel de los animales es clave en este proceso.

Especies como aves, murciélagos e insectos contribuyen a la regeneración al dispersar semillas, polinizar plantas y reciclar nutrientes, lo que permite que zonas afectadas se recuperen de forma natural y progresiva.

Un hallazgo clave para la conservación

Los investigadores advierten que esta capacidad de recuperación depende de la existencia de bosques cercanos bien conservados, que actúan como fuentes de biodiversidad.

Sin estos, el proceso se debilita considerablemente, a nivel global, la pérdida anual de millones de hectáreas de bosques tropicales representa una amenaza directa para este equilibrio y limita las posibilidades de regeneración natural.

El estudio no solo amplía el conocimiento científico sobre estos ecosistemas, sino que también aporta claves concretas para el diseño de políticas de conservación y restauración ecológica, en Ecuador, donde aún existen importantes remanentes de bosque primario, los resultados refuerzan la urgencia de proteger estos entornos como una estrategia fundamental para garantizar su recuperación y sostenibilidad a largo plazo.

Fuente: ecuavisa.com