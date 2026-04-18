Encuentran en playa de Irlanda a tiburón de Groenlandia que puede vivir hasta 500 años

El Museo de Historia Natural de Irlanda recuperó el cadáver del animal para su disección y posterior investigación

El Grupo Irlandés de Ballenas y Delfines (IWDG por sus siglas en inglés) informó sobre el hallazgo de un tiburón de Groenlandia en la playa en Sligo, un acontecimiento nunca antes visto en las costas de la “Isla Esmeralda”.

A través de sus redes sociales, la organización dijo que la noche del sábado 11 de abril recibió el reporte de un tiburón peregrino de 2 metros que fue encontrado muerto en la costa de Finisklin; sin embargo, al ver el ejemplar el grupo confirmó que se trataba de otra especie.

El cadáver en realidad era de un tiburón de Groenlandia, una especie que puede vivir más de 500 años, una cantidad mayor a la de cualquier vertebrado que se conozca hasta ahora.

El IWDG señaló que el descubrimiento en Irlanda es “muy raro” al considerar que la especie, que puede alcanzar longitudes de 4 a 6 metros, es originaria de las aguas que rodean el Ártico y Atlántico Norte.

Basados en las características del tiburón de Groenlandia encontrado en Irlanda, los expertos señalan que es un macho al borde de la madurez, que la especie alcanza a los 150 años.

El cadáver del tiburón de Groenlandia fue recuperado por el Museo de Historia Natural de Irlanda, que se encargará de sus disección y colaborará con investigadores interesados en el caso.

¿Por qué el tiburón de Groenlandia puede vivir tanto tiempo?

Contrario a lo que ocurre con otras especies de tiburones, cuya edad se puede estimar contando las bandas de crecimiento en las espinas de las aletas o en las vértebras, a los expertos les ha tomado más tiempo saber la longevidad de los tiburones de Groenlandia.

De cualquier manera, tras varios años de investigación se descubrió que los tiburones de Groenlandia son los vertebrados más longevos del mundo. Pero, ¿a qué se debe?

Al respecto, el Servicio Oceánico Nacional de Estados Unidos (NOAA´S por sus siglas en inglés) señala que los también conocidos como tiburones boreales podrían vivir muchos años por su lento metabolismo, que podría ser un factor de su lento crecimiento, lento envejecimiento y lento movimiento.

Fuente: oem.com.mx