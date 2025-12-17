Deshielo antártico: investigadores descubren qué costas peligrarán pronto y cuáles sufrirán una mayor crecida del mar

En un reciente estudio de investigación, los científicos descubren los impactos futuros del derretimiento de la capa de hielo de la Antártida. Te contamos cuáles serán las costas más fuertemente afectadas

El derretimiento de la capa de hielo antártica debido al acelerado calentamiento global tiene impactos sociales irreversibles a largo plazo con importantes implicaciones para la población mundial. Los patrones espaciales del cambio del nivel del mar debido a la pérdida de masa de la capa de hielo varían en cuanto a su causa y tienen impactos en todo el globo.

Cuando las capas de hielo polares se derriten, sus efectos se extienden por todo el mundo. El deshielo eleva el nivel medio del mar a nivel mundial, altera las corrientes oceánicas y afecta las temperaturas en zonas alejadas de los polos.

Un grupo de científicos pertenecientes al Laboratorio de Dinámica Climática de la Universidad de Rhode Island (URI) lograron ilustrar, con su reciente trabajo de investigación publicado en Nature Communications, el impacto del derretimiento de la capa de hielo antártica durante los próximos dos siglos.

Allí la autora principal, Shaina Sadai, y el profesor adjunto de la URI, Ambarish Karmalkar, se unieron en este trabajo científico y anunciaron que las proyecciones del nivel del mar y el clima difieren significativamente de las simulaciones que carecen de capas de hielo interactivas y una descarga realista de agua de deshielo antártica.

El método de estudio

Los científicos investigaron cómo el derretimiento del hielo en la Antártida afecta el clima global y el nivel del mar. Para ello combinaron modelos informáticos de la capa de hielo antártica, la Tierra sólida y el clima global, incluyendo los procesos atmosféricos y oceánicos, para explorar las complejas interacciones que el derretimiento del hielo tiene con otras partes de la Tierra.

Para estudiar los efectos del deshielo de la capa de hielo antártica, el equipo diseñó un experimento que representa las interacciones simultáneas entre la capa de hielo, el océano y la atmósfera.

Comprender qué sucede con el hielo de la Antártida es importante, ya que contiene suficiente agua congelada como para elevar el nivel promedio del mar en aproximadamente 58 metros. A medida que el hielo se derrite, se convierte en un problema existencial para las personas y los ecosistemas de las comunidades insulares y costeras.

Comprensión del cambio del nivel del mar

Si el nivel del mar subiera como el agua de una bañera, entonces, a medida que las capas de hielo se derritieran, el océano subiría en la misma cantidad en todas partes. Pero eso no es lo que sucede en nuestro planeta.

Muchos lugares experimentan un aumento regional del nivel del mar mayor que el promedio mundial, mientras que en lugares cercanos a la capa de hielo el nivel del mar puede incluso descender. La razón principal está relacionada con la gravedad.

Las capas de hielo son enormes y esa masa crea una fuerte atracción gravitatoria que atrae el agua del océano circundante hacia ellas, de manera similar a cómo la atracción gravitatoria entre la Tierra y la Luna afecta las mareas.

A medida que la capa de hielo se contrae, su atracción gravitacional sobre el océano disminuye, lo que provoca que el nivel del mar descienda en las regiones cercanas a la costa de la capa de hielo y suba en las zonas más alejadas. Pero los cambios en el nivel del mar no solo dependen de la distancia a la capa de hielo que se derrite. Esta pérdida de hielo también altera la rotación del planeta. El eje de rotación se ve atraído hacia la masa de hielo faltante, lo que a su vez redistribuye el agua por todo el planeta.

Las costas en mayor peligro

Sus resultados muestran que, si bien el agua fría de deshielo antártico ralentizará el calentamiento antropogénico, también provoca un aumento desigual del nivel del mar y cambios climáticos significativos a nivel mundial, lo que pone de relieve la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Sus resultados predicen que, si bien el agua de deshielo de la Antártida amortiguará el aumento de la temperatura en el hemisferio sur, puede provocar un calentamiento en el Atlántico Norte y las regiones circundantes, incluido el este de América del Norte.

El grupo de trabajo explica que de existir emisiones de GEI muy elevadas, el modelo predice una contribución de la capa de hielo de la Antártida Oriental al aumento del nivel del mar. Esto es especialmente destacable porque la capa de hielo de la Antártida Oriental es enorme, pero actualmente es más estable que su contraparte en la Antártida Occidental.

El estudio muestra que la contribución de la Antártida al aumento del nivel del mar para el año 2200 supera los 3 metros en un escenario de emisiones muy altas; y según este escenario una franja más amplia de la cuenca del océano Pacífico al norte del ecuador (zona de Micronesia y Palaos), y en la cuenca media del océano Atlántico experimentaría el mayor aumento del nivel del mar de hasta 4.3 metros en 2200, sólo con el aporte del deshielo de la Antártida.

El aumento del nivel del mar llegaría aproximadamente 1 metro en un escenario de emisiones medias, lo que subraya la importancia de reducir las emisiones de GEI. Recordemos que estas estimaciones se refiere únicamente al aumento del nivel del mar causado por el deshielo antártico. La capa de hielo de Groenlandia y la expansión térmica del agua de mar a medida que los océanos se calientan también elevarán el nivel del mar.

“La simulación de las interacciones entre la capa de hielo y el clima también indica temperaturas más altas en el hemisferio norte y patrones de precipitación alterados a nivel mundial”

El equipo descubrió que las regiones del mundo alejadas de la Antártida experimentarán un mayor aumento del nivel del mar debido a los efectos gravitacionales y de deformación de la Tierra. Predicen que se producirá un aumento regional del nivel del mar de hasta 1.55 metros en las cuencas de los océanos Pacífico e Índico y el mar Caribe.

Según los resultados de la investigación: “Predecimos niveles regionales del mar más altos en las islas bajas del Pacífico debido al deshielo en la Antártida”, afirma Karmalkar.

La pérdida de masa de la capa de hielo impulsará un aumento sustancial del nivel del mar. Incluso con un ritmo más lento de calentamiento, cualquier aumento continuo del nivel del mar plantea riesgos para las comunidades insulares y costeras, lo que plantea amplios problemas de inequidad e injusticia intergeneracionales.

Debemos evitar la metamorfosis acelerada de las costas

Una mitigación global insuficiente podría conducir a una pérdida de masa de la capa de hielo a gran escala, exponiendo a las personas y los ecosistemas de todo el mundo a un aumento sustancial del nivel del mar.

Para 2060, más de mil millones de personas podrían vivir en zonas costeras de baja altitud, lo que aumenta el riesgo de impactos del aumento del nivel del mar para las poblaciones social y geográficamente vulnerables.

Comprender las interacciones entre las capas de hielo y el sistema climático más amplio es clave para limitar la estabilidad futura de la capa de hielo antártica, el clima global y el nivel del mar.

El grupo señala que los compromisos actuales presentados por las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático son insuficientes para cumplir con el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura media global en la superficie. Una mitigación robusta será crucial para prevenir la pérdida de masa de la capa de hielo antártica y el consiguiente aumento del nivel del mar.

Fuente: meteored.com.ar