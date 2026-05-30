Ladrillos reutilizables

Unos científicos han ideado ladrillos para construir paredes desmontables. Gracias a ello, no es necesario demoler un edificio así construido. Basta con desmontar sus paredes y los ladrillos pueden reutilizarse para construir un nuevo edificio del mismo tipo. Este mejor aprovechamiento de los recursos ayuda también a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ya que el ciclo tradicional de construcción y demolición para volver a empezar de nuevo con la fabricación de más ladrillos acarrea emisiones notables de esa clase.

Este avance es obra de un equipo integrado, entre otros, por Hans Hafellner, de la Universidad Tecnológica de Graz en Austria.

La principal aplicación práctica de esta nueva clase de ladrillos estaría en edificios no muy altos y que vayan a ser usados durante periodos de entre 10 y 20 años, como por ejemplo ciertos locales comerciales. Para periodos más cortos, ya existen las arquitecturas rápidas y modulares a base de paneles y chapa metálica. Para periodos más largos, la construcción tradicional resulta una mejor opción.

Los resultados de la investigación realizada por Hafellner y sus colegas indican que en esos casos idóneos, el uso de estos ladrillos reutilizables conllevaría una disminución de alrededor del 60 por ciento en las emisiones de dióxido de carbono, en comparación con la construcción tradicional.

La posibilidad de desmontar y volver a montar paredes con estos nuevos ladrillos se debe a una característica clave que poseen: no se unen mediante mortero sino mediante juntas reversibles.

Estos ladrillos pueden reutilizarse en varios edificios antes de que comiencen a degradarse y se vuelva inseguro emplearlos.

Esta nueva tecnología será presentada por sus creadores en el congreso IMC (International Masonry Conference) cuya undécima edición se celebrará el mes de julio en la ciudad alemana de Lubeca. La presentación lleva por título “A Reusable Prefabricated Brick Wall System for Circular Construction: Development, Structural Concept, and Life Cycle Potential”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com