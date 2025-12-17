Crean una herramienta para predecir el riesgo de ictus isquémico a partir de los niveles de grasas en sangre

Seleccionaron 9 tipos de grasas en la sangre: 6 de alimentación saludable y 3 de ultraprocesados

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona y el Instituto Catalán de Oncología-ICO en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha desarrollado una herramienta que permite cuantificar la calidad de las grasas de la dieta, buscando si predice el riesgo de ictus isquémico.

Los resultados los publica la revista ‘European Stroke Journal’ y en la investigación también han participado investigadores de las áreas de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) y de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) del CIBER, informa el Hospital del Mar en un comunicado este viernes.

Se seleccionaron nueve tipos de grasas presentes en la sangre en función de la dieta: seis están relacionados con una alimentación saludable y proceden de la ingesta de frutos secos, aceites de semillas, pescado azul y lácteos; y otros 3 están relacionados con alimentos ultraprocesados, azúcares y consumo de alcohol, que aportan un exceso de energía al cuerpo y no tienen efectos positivos.

Los investigadores utilizaron datos procedentes de la cohorte EPIC para determinar el impacto de la presencia de estas grasas en el riesgo de sufrir un ictus isquémico, y de entre tres de las cohortes que forman parte del proyecto (Granada, Navarra y Murcia), se seleccionaron las 438 personas que habían sufrido un ictus isquémico a lo largo de los años, y se compararon con otros 438 participantes de características similares, pero que no lo habían sufrido.

Resultados

El resultado, después de analizar las muestras de sangre, muestra que las personas con una puntuación más alta en el índice de grasas en sangre, hecho que indica una mejor alimentación, presentaban un riesgo un 14% menor de sufrir este tipo de accidente cerebrovascular.

Se buscó una segunda cohorte con una población de base diferente para validar estos resultados: en este caso, la cohorte Framingham Offspring Study, de Estados Unidos, y se estudiaron los 121 casos que habían sufrido un ictus de entre los más de 2.800 participantes, y se pudo comprobar que la nueva herramienta también es válida en otros tipos de poblaciones.

La investigadora del Grupo de Investigación en Riesgo Cardiovascular y Nutrición del Hospital del Mar Research Institute y del CIBEROBN, Iolanda Lázaro, concluye que «a menos presencia en sangre de grasas negativas y más positivas, procedentes de una dieta equilibrada, se reduce el riesgo de ictus isquémico».

El estudio lo ha financiado La Marató de 3Cat de 2016, centrada en el ictus y las lesiones medulares y cerebrales traumáticas.

Fuente: cope.es