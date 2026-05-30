Los investigadores coinciden: los residuos del lúpulo al producir cerveza son ingredientes útiles para crear cremas solares

La mezcla de compuestos orgánicos y materia vegetal ha sido sometida a un proceso de extracción con etanol

Un equipo de investigadores de la Universidad de São Paulo (Brasil) ha descubierto que los residuos industriales del lúpulo al producir cervezas pueden servir para elaborar fórmulas de cremas solares.

Este estudio multidisciplinar, que ha sido publicado en la revista científica Photochem, ha tenido como punto de partida la gran cantidad de residuos del lúpulo que se descartaba en el proceso productivo de la industria cervecera.

Tal y como recoge EurekAlert!, el residuo del lúpulo (que es una mezcla de compuestos orgánicos y materia vegetal) ha sido sometido a extracción con etanol, seguido del secado del extracto y análisis químicos. Además, los investigadores prepararon un segundo extracto a partir de lúpulo que no había pasado por el proceso de fabricación de la cerveza con el objetivo de comparar los resultados entre el material ‘puro’ y el reutilizado.

Tras ello, los extractos de los residuos del lúpulo fueron incorporados, de forma aislada (en una concentración del 10%), en formulaciones fotoprotectoras en crema que contenían dos filtros solares tradicionales, uno con protección UVB y otro UVA.

En ese sentido, André Rolim Baby, uno de los coordinadores del estudio, ha añadido que «también se evaluaron diferentes combinaciones con ingredientes cosméticos comúnmente utilizados en protectores solares, como agua purificada y emolientes, como miristato de isopropilo, palmitato de isopropilo y triglicéridos del ácido cáprico-caprílico, con el fin de investigar qué composición proporcionaría un mejor desempeño».

«La sustancia reutilizada es más activa»

Otro de los investigadores, Daniel Pecoraro Demarque, ha subrayado que «cuando comparamos el lúpulo residual con el lúpulo que no pasó por el proceso de fabricación de la cerveza, vimos que la sustancia reutilizada es más activa. Esto ocurre probablemente debido a la eliminación de las sustancias volátiles involucradas en la fabricación de la cerveza, dejando compuestos que poseen enlaces químicos necesarios para la fotoprotección».

No obstante, aún es necesario seguir investigando para que las cremas solares elaboradas a base de los residuos del lúpulo se hagan realidad. Al respecto, André Rolim Baby ha señalado que «para que esta idea llegue al mercado, se requieren estudios y validaciones complementarias, como la estabilidad a largo plazo del protector solar, la estandarización de los compuestos bioactivos y la evaluación clínica de seguridad y eficacia».

Fuente: huffingtonpost.es