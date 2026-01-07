Descubren nueva especie de rana en la Amazonia de Ecuador mediante taxonomía integrativa

Una nueva especie de rana que habita en las provincias de Napo y Pastaza, en la Amazonia de Ecuador, fue descrita por investigadores de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y del Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

Denominada como Pristimantis paganus o “cutín pagano amazónico”, la nueva especie se caracteriza, en el caso de las hembras, por una llamativa coloración negra en el dorso y patrones marmoleados claros en el vientre.

Su descubrimiento se realizó mediante un enfoque de taxonomía integrativa, combinando análisis genéticos, morfológicos y geográficos para diferenciarla de otras especies similares, explicó el Inabio en un comunicado.

El nombre de Pristimantis paganus proviene del latín paganus, adjetivo derivado de pagus, que, de acuerdo con los investigadores, se refiere a los habitantes de bosques o aldeas que están alejados de las ciudades, en referencia a los sitios remotos e inexplorados donde habita esta especie, que ha sido registrada en dos localidades separadas por aproximadamente 50 kilómetros, en la Cordillera de Guacamayos, en Napo, y en el Cerro de Abitagua, en Pastaza.

Estas zonas pertenecen a la Reserva Biológica Colonso Chalupas y al Parque Nacional Llanganates, donde hay bosques nublados y ecosistemas de alta montaña entre los 2.100 y 2.500 metros de altitud.

Sin embargo, pese a estar dentro de áreas protegidas, los investigadores advierten en un estudio que la especie está en un estado de “casi amenazada”, pues su limitada distribución geográfica y factores externos como la minería ilegal, la deforestación y el cambio climático están poniendo en riesgo su supervivencia a largo plazo.

De acuerdo con información del Inabio, el género Pristimantis cuenta con más de 600 especies reconocidas a nivel global, y Ecuador alberga cerca del 43% de ellas (264 especies), lo que convierte al país en uno de los principales centros de diversidad y endemismo de anfibios en el planeta.

Aunque los investigadores advierten que esta riqueza está subestimada, ya que muchas especies permanecen ocultas bajo nombres ya conocidos.

Fuente: msn.com