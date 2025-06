Descubren en el tanque de un laboratorio en Universidad de California crías de una medusa con 28 ojos casi desconocida hasta ahora

La Bougainvillia cf. muscus es “un hidrozoario con 4 bulbos marginales, cada uno con 7 ojos simples (ocelos)”, apunta la investigación

Investigadores de la Universidad de California, Santa Bárbara, se encontraron con una sorpresa en uno de los tanques donde almacenan agua de mar para albergar sus muestras de estudio.

Una investigación conducida por Aide Macias-Muñoz y Rebecca Varney y publicada en el sitio Oxford Academic arroja pistas sobre el genoma de la medusa Bougainvillia cf. muscus, una especie poco conocida por las dificultades que supone su sobrevivencia en laboratorio.

“A pesar de su importancia y diversidad, los genomas de la mayoría de las especies de este filo no han sido secuenciados, en gran parte debido a las dificultades para cultivarlas en laboratorio”, señala la publicación avalada por The Genetics Society of America.

La Bougainvillia cf. muscus es “un hidrozoario con 4 bulbos marginales, cada uno con 7 ojos simples (ocelos)”.

En palabras más sencillas, estas medusas suman 28 ojos simples.

Los 28 ojos simples de esta medusa

Los ocelos, según define el sitio especializado en temas científicos Science Direct, “son ojos simples sensibles a la luz y la oscuridad con baja resolución” que son usados por muchas especies para moverse, pero que no tienen la complejidad de los ojos presentes en otras especies.

“Esta especie apareció en nuestros tanques como una contaminación”, explican los investigadores en su resumen.

Las muestras de esta especie se obtuvieron «de un tanque de agua de mar a 25 °C mantenido en la Universidad de California, Santa Bárbara, que también contenía pólipos de T. cytostophora», indica

“El agua provino del sistema de agua de mar de la Universidad de California, Santa Bárbara, y los pólipos de T. cytostophora provenían de un cultivo de Dinamarca, siendo T. cytostophora originaria de Puerto Rico o Florida».

Recolección de 15 medusas de 28 ojos

En septiembre de 2021, “comenzamos a observar numerosas medusas pequeñas. Recolectamos 15 medusas nadando libremente con pipetas de plástico y las lavamos a fondo con agua de mar filtrada”, detallan los investigadores.

Refieren que pese a no disponer de suficientes muestras, pudieron ampliar su “conocimiento sobre cómo se compara el genoma de esta especie con los pocos miembros de los hidrozoos que han sido mejor estudiados”.

Ello permitió disponer de información sobre los “genes relacionados con la visión en esta especie con ojos, en comparación con parientes sin ojos”.

Los cnidarios “son una clasificación de la vida marina que incluye medusas, corales de fuego, hidroides urticantes, avispas marinas, ortigas marinas y anémonas”, detalla el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos (National Center for Biotechnology).

“La exploración de genes relacionados con la visión identificó genes candidatos para futuros estudios sobre el desarrollo ocular y la detección de luz en cnidarios. Este nuevo genoma de hidrozoario es valioso para estudios comparativos en biología de cnidarios y metazoos”, indican las conclusiones del estudio. (I)

