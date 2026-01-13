Descubren dos nuevas especies de caracoles microscópicos terrestres en la Reserva Un poco del Chocó en Ecuador

El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) informó el descubrimiento de dos nuevas especies de caracoles terrestres microscópicos en la Reserva Natural Un poco del Chocó, ubicada en la provincia de Pichincha, Ecuador.

Los ejemplares fueron denominados Chocodiscops minutissimus y Radiadiscops demistriatus, ambos pertenecientes a la familia Scolodontidae. Con menos de dos milímetros de ancho, se ubican entre los caracoles terrestres más pequeños documentados en Ecuador y en toda la región andina.

Dos géneros nuevos para la ciencia

El hallazgo fue posible gracias a un equipo internacional de investigación integrado por especialistas de Ecuador, Países Bajos y Alemania. Las características morfológicas de la concha —forma, presencia o ausencia de costillas y tamaño del ombligo— no coincidían con ningún género conocido. Esto llevó a los investigadores a proponer dos géneros completamente nuevos para la ciencia.

Según el Inabio, este descubrimiento representa un aporte de gran relevancia científica, pues hasta ahora en Ecuador solo se había descrito formalmente una especie microscópica de Scolodontidae.

Trabajo de campo y análisis

Los ejemplares fueron recolectados durante trabajos de campo realizados en 2019 y posteriormente analizados mediante microscopía electrónica y técnicas de alta resolución en laboratorios de Ecuador y Europa.

La Reserva Un poco del Chocó se encuentra en una zona de transición entre dos grandes hotspots de biodiversidad: el Chocó Tumbesino y los Andes tropicales, regiones que ya habían sido reconocidas por su gran diversidad de moluscos terrestres.

Diversidad oculta de micromoluscos

Para los investigadores, este hallazgo confirma que muchas especies aún esperan ser descubiertas, especialmente entre los micromoluscos tropicales. La identificación de estas nuevas especies sugiere que la diversidad oculta es mucho mayor de lo que se suponía en los ecosistemas de América del Sur.

El descubrimiento también pone de relieve la importancia de conservar áreas naturales como la Reserva Un poco del Chocó, que funcionan como refugios de especies diminutas y poco conocidas, pero esenciales para el equilibrio ecológico.

Importancia científica y ecológica

Nuevos géneros descritos: Chocodiscops y Radiadiscops.

Dimensiones mínimas: menos de 2 mm de ancho, entre los más pequeños de la región.

Relevancia científica: aportan conocimiento sobre la familia Scolodontidae, poco estudiada en Ecuador.

Conservación: refuerzan la necesidad de proteger los ecosistemas tropicales donde habitan especies aún desconocidas.

El hallazgo de Chocodiscops minutissimus y Radiadiscops demistriatus abre una ventana hacia la biodiversidad oculta de los micromoluscos sudamericanos. Estos diminutos caracoles, invisibles a simple vista, confirman que los ecosistemas tropicales albergan una riqueza biológica mucho mayor de la que conocemos y que aún queda un vasto mundo por descubrir bajo la lupa de la ciencia.

