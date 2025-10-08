Científicos descubren un secreto escondido en el veneno de la serpiente más letal del mundo: usa dos métodos tóxicos para matar

Si bien el antídoto trata la parálisis flácida, hay algunos pacientes que recibieron un tratamiento eficaz pero desarrollaron un nuevo problema

Las mambas, que son originarias del África Subsahariana, son conocidas como las serpientes más letales del mundo. Su veneno ataca al sistema nervioso y detiene las señales nerviosas, causando “parálisis flácida”, lo que incapacita a la víctima de mover los músculos.

Si no es tratado, Discover Wildfire afirma que puede ser mortal. Si bien el antídoto trata la parálisis flácida, hay algunos pacientes que recibieron un tratamiento eficaz pero desarrollaron un nuevo problema: espasmos dolorosos y violentos, lo que ha generado dudas en los médicos.

El veneno es más complejo de lo que se pensaba

La respuesta descubierta por los Investigadores de la Universidad de Queensland fue que el veneno de mamba (mamba negra, mamba verde occidental y la mamba Jameson) esconde un secreto mortal: ataca de manera coordinada no solo una sino dos partes del sistema nervioso, detalla el estudio publicado en Toxins.

En su primer método de ataque, el veneno causa parálisis flácida al detener las señales nerviosas que llegan a los músculos.

El otro método hace que las señales nerviosas sobrecarguen los músculos, causando espasmos. Sin el antídoto, este se segundo método queda enmascarado por el primero.

Otro descubrimiento fue que la eficacia del antídoto dependerá del origen de la mamba, por ejemplo, el veneno de la mamba negra sudafricana no se neutraliza también con el antídoto de la mamba negra keniana.

Pese a la complejidad del descubrimiento, saber que el veneno de mamba coordina un ataque doble contra el sistema nervioso, así como el descubrimiento de que el antídoto puede funcionar de acuerdo a la especie, es una gran noticia para quienes conviven con estas serpientes.

A partir de este nuevo conocimiento, se puede crear un antídoto especial. Esto puede llevar a obtener un tratamiento más eficaz para futuras víctimas de la mordedura de mamba.

