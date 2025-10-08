Impresionantes imágenes muestran cómo los antibióticos destruyen las bacterias

Las imágenes de alta resolución muestran como un antibiótico logra atravesar la armadura protectora de una bacteria

Investigadores del University College de Londres (UCL) y del Imperial College lograron observar por primera vez con imágenes de alta resolución cómo una clase de antibióticos llamados polimixinas logran atravesar la armadura protectora de la bacteria «Escherichia coli» y matan a los microbios.

Según el estudio, las polimixinas provocan la formación de bultos en la superficie bacteriana y estimulan la producción y el desprendimiento de su capa externa. Este proceso va dejando huecos en sus defensas y debilitándola hasta que el antibiótico puede penetrar y matar la célula, informa RT.

«Es como si la célula se viera obligada a producir ‘ladrillos’ para su pared exterior a tal velocidad que esta se rompe, permitiendo la infiltración del antibiótico», afirmó en un comunicado Carolina Borrelli, coautora del estudio.

Imágenes sensacionales

Los investigadores también demostraron que las polimixinas dejan de funcionar si las bacterias no están activas, indica RT.

«Hemos podido demostrar que esta clase de antibióticos solo funciona con ayuda de la propia bacteria; y si las células entran en un estado de hibernación, los fármacos dejan de funcionar, lo cual es muy sorprendente», explicó el doctor Andrew Edwards, del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres.

Los científicos destacaron la importancia de comprender el mecanismo de acción de estos antibióticos y consideran que imágenes como estas podrían abrir el camino hacia tratamientos más eficaces contra infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos, dice RT.

El equipo propone que futuras terapias podrían combinar el uso de polimixinas con tratamientos que despierten a las bacterias dormidas, para asegurar su eliminación completa.

Fuente: clarin.com