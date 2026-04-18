Científicos descubren nueva especie de pez banjo en la Amazonía ecuatoriana tras más de 80 años

En más de 80 años, el género Pterobunocephalus, que habita en ríos de la Amazonía, no había sumado una nueva especie hasta ahora, lo que constituye un hito para la ciencia de Ecuador

La descripción de nuevas ranitas de cristal no son los únicos hitos que emociona a la ciencia en Ecuador, también hay excelentes noticias desde la Amazonía, puesto que un equipo de científicos, que incluyó a un investigador de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), descubrió una nueva especie de pez banjo en la cuenca alta de Pastaza, Napo y Putumayo.

El descubrimiento de esta nueva especie, llamada Pterobunocephalus carvalhoi, constituye todo un hito para el país, puesto que en más de 80 años el género Pterobunocephalus no había sumado especies válidas o descritas.

Con la inclusión de los ejemplares del Pterobunocephalus carvalhoi, este género de peces tiene ahora tres especies que habitan en ríos de la Amazonía ecuatoriana.

¿Cómo es este nuevo pez banjo recién descubierto? Esta nueva especie se diferencia de otras por características morfológicas particulares, como ojos más grandes, una estructura ósea distintiva y un número específico de radios en la aleta anal, según un estudio publicado por los investigadores en la revista científica Neotropical Ichthyology, este 17 de abril de 2026.

Entre los seis responsables de la descripción de la nueva especie está el investigador de la EPN, Pablo Argüello.

El hallazgo se logró mediante estudios comparativos y el uso de herramientas como microtomografías computarizadas y de alta resolución, lo que permitió confirmar que se trata de una especie distinta a las ya registradas.

Según los investigadores, este descubrimiento de pez banjo no solo amplía el conocimiento científico sobre este grupo de peces, sino que también evidencia la riqueza y biodiversidad aún poco explorada de los ecosistemas amazónicos ecuatorianos.

Otros detalles sobre la nueva especie

El nombre de la nueva especie honra al ictiólogo brasileño Tiago Pinto Carvalho, profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en reconocimiento a sus diversas y amplias contribuciones al estudio de los peces neotropicales, informaron los investigadores.

¿Dónde habitan exactamente? La nueva especie fue registrada en seis sitios, incluyendo el canal principal del río Napo y tres de sus tributarios, un sitio en el río Bobonaza (un tributario del río Pastaza) y uno en el río Blanco, que fluye hacia la cuenca del río Putumayo y la conecta con la cuenca del Napo durante las crecientes.

Además, el nuevo ejemplar presenta una coloración bífida con la cabeza marrón y el cuerpo beige, destacando unas manchas oscuras en el dorso que le sirven para camuflarse en el fondo fluvial.

En cuanto a su entorno, los científicos registraron que habita en aguas con una temperatura de 22.5° grados centígrados, y se esconde bajo la hojarasca de ríos caudalosos donde se alimenta de insectos, restos vegetales y larvas de moscas.

¿Cuál es su estado de conservación? Aunque solo se conocen 15 ejemplares, los expertos proponen clasificarla como de Preocupación Menor, y aclaran «que su aparente escasez se debe a que son animales sumamente difíciles de capturar en su hábitat natural y no necesariamente a que su población esté en peligro».

Fuente: primicias.ec