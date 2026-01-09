Científicos anuncian un nuevo tipo de plástico para solucionar el creciente problema de los microplásticos

Un equipo dirigido por RIKEN en Japón ha anunciado la creación de un nuevo plástico que puede biodegradarse en agua salada, lo que lo diferencia de otros plásticos

En un nuevo estudio publicado en la revista Journal of the American Chemical Society y dirigido por Takuzo Aida en el Centro RIKEN para la Ciencia de la Materia Emergente (CEMS) en Japón, los investigadores han anunciado un avance hacia la solución del problema de los microplásticos.

Plástico fabricado a partir de celulosa vegetal

El equipo ha presentado un nuevo tipo de plástico fabricado a partir de celulosa vegetal, un compuesto orgánico abundante. Este nuevo plástico es flexible, resistente y se descompone rápidamente en entornos naturales, lo que lo diferencia de otros plásticos biodegradables.

Los microplásticos son un contaminante presente en casi todos los ecosistemas, incluyendo el suelo, los océanos, y los animales y plantas que habitan en ellos, y también se han encontrado en tejidos y el torrente sanguíneo humanos. Se han desarrollado plásticos biodegradables y plásticos derivados de la celulosa.

Sin embargo, la mayoría de los plásticos etiquetados como «biodegradables» no se degradan en ambientes marinos o tardan mucho tiempo en descomponerse, dejando microplásticos durante el proceso.

El nuevo plástico es similar, con la diferencia de que uno de los polímeros es un derivado de la pulpa de madera biodegradable, disponible comercialmente y aprobado por la FDA, llamado carboximetilcelulosa.

Encontrar un segundo polímero compatible llevó algún tiempo, pero el equipo descubrió un agente reticulante seguro compuesto por iones de polietilenimina guanidinio con carga positiva.

Cuando los iones de guanidinio y la celulosa se mezclaron en agua a temperatura ambiente, las moléculas con carga negativa y positiva se atrajeron entre sí como imanes, formando la red reticulada necesaria para fabricar el plástico.

Además, los puentes salinos que mantienen unida la red se descomponen al entrar en contacto con agua salada. Para evitar la descomposición accidental, el plástico puede protegerse con una fina capa en su superficie.

Inicialmente, el plástico era demasiado quebradizo debido a la celulosa que contenía. Era incoloro, extremadamente duro y transparente, pero muy delicado y frágil, similar al vidrio. El equipo necesitaba un plastificante, una molécula que se pudiera añadir para hacer el plástico más flexible sin que perdiera su dureza.

Tras probar varias moléculas, descubrieron que el cloruro de colina, una sal, funcionaba. Este aditivo alimentario está aprobado por la FDA y, al añadirlo al plástico, lo hace más flexible. Dependiendo de la cantidad de aditivo, el plástico puede ser duro y similar al vidrio o tan elástico que se estira hasta un 130 % de su longitud original.

“Si bien nuestro estudio inicial se centró principalmente en el aspecto conceptual”, explicó Aida, “este estudio demuestra que nuestro trabajo se encuentra ahora en una etapa más práctica”.

Un plástico con potencial para aplicaciones reales

El plástico, denominado CMCSP, es tan resistente como los plásticos convencionales derivados del petróleo; sus propiedades mecánicas se pueden ajustar sin afectar sus demás beneficios. Dado que el equipo ha utilizado ingredientes comunes, económicos y aprobados por la FDA, el plástico podría aplicarse rápidamente en usos prácticos y cotidianos.

“La naturaleza produce alrededor de un billón de toneladas de celulosa cada año”, afirmó Aida. “A partir de esta abundante sustancia natural, hemos creado un material plástico flexible pero resistente que se descompone de forma segura en el océano. Esta tecnología ayudará a proteger la Tierra de la contaminación por plásticos”.

Fuente: meteored.mx