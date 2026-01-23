Los cocodrilos y los caimanes suelen ser los principales depredadores en cualquier entorno en el que vivan. Sus enormes mandíbulas y sus cuerpos blindados son el sistema de armas consumado contra posibles presas y enemigos por igual. Hoy en día, existen muchas especies de cocodrilos adentro del colección taxonómico, algunas de las cuales son más grandes que otras.

Olvida lo que sabes sobre extinciones antiguas. Este cocodrilo marino de 3 toneladas no era sólo un superdepredador; sobrevivió a un evento de agonía total supuestamente terminal.

Sin bloqueo, al igual que con otros animales, ocasionalmente se desentierra un fósil que desafía todo lo que sabemos sobre estos reptiles superiores. Este fósil del cocodrilo marino más ilustre nones antitético puede ser el ejemplo consumado de eso.

El antiguo cocodrilo que era más ilustre que un tiburón blanco

Los cocodrilos no han cambiado mucho en los millones de primaveras que llevan existiendo. Generalmente, los mayores cambios que ocurren a través de los tiempos no son en apariencia o habilidades especiales, sino en puro tamaño. Para Machimosaurio rexese es ciertamente el caso. Machimosaurio rex Era un cocodrilo prehistórico que los científicos descubrieron recientemente en el flagrante desierto del Sahara.

Considerado un cocodrilo marino, Machimosaurio rex Fue uno de los cocodrilos más grandes que nones haya existido. De hecho, los investigadores que descubrieron los fósiles sólo tenían una palabra para describirlos: “Masivo”.

Federico Fanti y su equipo fueron quienes descubrieron el cocodrilo prehistórico. Mientras buscaba en arenisca antigua en una región conocida por sus ricos depósitos de fósiles, el equipo encontró oro. Bueno, golpearon un cráneo, para ser más específicos.

Machimosaurio rex Pertenecía a un colección de criaturas crocodiliformes (con apariencia de cocodrilo) machimosáuridos. Adicionalmente, fue la criatura teleosauroide y talatosuquio más ilustre conocida que haya sido nombrada. Los talatosuquios eran un colección de cocodrilos marinos a los que comúnmente se les conoce como cocodrilos marinos o marinos.

Incluso con todos los nombres complicados, ¡lo positivamente importante es qué tan ilustre era este cocodrilo!

¿Qué tan ilustre era? Machimosaurio rex?

Cuando los investigadores descubrieron los primeros fósiles de Machimosaurio rexse sorprendieron. La primera parte del bosquejo con la que se topó el equipo fue el cráneo y, al desenterrarlo, se midió más de cinco pies de derrochador.

Una vez que comenzaron las excavaciones, los investigadores pudieron acoplar el bosquejo para obtener una estimación de su tamaño. Machimosaurio rex era. Utilizando sus medidas, estiman que el megacocodrilo habría medido más de 30 pies de derrochador y pesado aproximadamente de 3 toneladas. Como describe Federico Fanti en este artículo del Washington Post:

“Es simplemente ilustre. Es casi del tamaño de un autobús”.

Con un tamaño como ese, no es de exiliar que los investigadores crean que el cocodrilo estuvo en la cúspide de la cautiverio alimentaria. Si hubiera podido conseguir poco, probablemente habría podido comérselo. Adicionalmente, habría tenido pocos depredadores que pudieran amenazarlo seriamente. Como narración, el tamaño promedio de un gran tiburón blanco es de entre 13 y 16 pies, con un peso de entre 4200 y 5000 libras. El cocodrilo enorme habría tenido aproximadamente el doble de ese tamaño.

Los fósiles de Machimosaurio rex se encontraron en la flagrante Túnez, adentro del desierto del Sahara. Aunque la flagrante región del Sahara es sequía y casi desprovista de vida importante, no siempre fue así. Durante la era Jurásica, cuando Machimosaurio rex estaba vivo, la región probablemente era una lago.

Utilizando datos geológicos, los investigadores creen que la lago en la que habría vivido Machimosaurus rex estaba frente al océano. Hay más pruebas claras de este entorno marino, ya que incluso se encontraron fósiles de tortugas y otros peces en los alrededores. Machimosaurio rex.

Como un cocodrilo marino, Machimosaurio rex Probablemente habría cazado en el agua y probablemente era un depredador de emboscada o carroñero, como muchos otros cocodrilos actuales. Adicionalmente, tenían cabezas grandes con dientes cortos, lo que significa que estaban diseñados para grandes fuerzas de mordida y menos para la penetración. El alimento ideal para Machimosaurus rex habría sido grandes peces óseos y tortugas gigantes. Una comparación cercana es el caimán indiano de hoy en día. Los caimanes americanos tienen hocicos más cortos y anchos que están mejor diseñados para presas más duras. Con una boca más condensada, pueden aplastar caparazones de tortuga, mientras que el cocodrilo indiano tiene que pender principalmente de los mamíferos como presa.

¿Por qué Machimosaurio rex ¿extinguirse?

Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que un evento de agonía total entre los períodos Jurásico y Cretácico acabó con criaturas como Machimosaurus rex, pero ese no parecía ser el caso. De hecho, los fósiles muestran que Machimosaurus rex vivió mucho luego de esta supuesta agonía.

Aunque no es seguro, la mayoría de los científicos coinciden en que la Machimosaurio apartado, incluyendo Machimosaurio rexse extinguió hace unos 130 millones de primaveras.

¿Cuál es el cocodrilo más ilustre en la ahora?

A pesar de Machimosaurio rex era la especie de cocodrilo más ilustre adentro de su apartado, ya no existe hoy en día. Aún así, ¡hay algunos gigantes prehistóricos que están vivos y coleando hoy en día! El miembro vivo más ilustre de la grupo Crocodylia, así como el reptil vivo más ilustre del mundo, es el cocodrilo de agua salada.

Los cocodrilos de agua salada son criaturas enormes originarias del sudeste oriental y Australia. como el Machimosaurio rexestos cocodrilos viven en el mar, aunque sean un poco más pequeños. Por lo genérico, crecen hasta 20 pies de derrochador y pesan entre 2200 y 2900 libras.

¿Qué otros animales viven en Túnez?

Túnez es el hogar de una gran cantidad de vida silvestre, incluidos algunos animales que quizás no se encuentren en otros países africanos. Se pueden observar jabalíes, chacales y hienas en el campo, mientras que incluso hay criaturas mucho más pacíficas como gacelas y liebres. La naturaleza tunecina incluso alberga algunos reptiles peligrosos, como la víbora cornuda y la cobra.

Túnez es el hogar de muchos mamíferos, como la oveja de Berbería y el felino montés africano, reptiles como el pillo de dedos flecos tunecinos y el camaleón popular, anfibios como la rana arborícola mediterránea y la tortuga mortecina, aves como el avestruz norteafricano, la abubilla euroasiática y la perdiz de Berbería, y especies de peces como el atún del Atlántico. Adicionalmente, Túnez incluso tiene una gran variedad de invertebrados, incluidos escorpiones, arañas y escarabajos. En definitiva, ¡esto hace de Túnez un sitio único para explorar para los amantes de los animales!

¿Dónde se encuentra Túnez en un planisferio?

Túnez, incluso conocida como República de Túnez, está situada en la parte más septentrional del continente africano. Está situada en la región del Magreb del Septentrión Áfricacon sus fronteras occidental y suroeste compartidas con Argelia, mientras que Libia está situada al sureste.

