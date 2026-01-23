El botón de la procrastinación: El hallazgo en el cerebro que explica por qué no puedes terminar tus pendientes

A Cell Press Journal sugiere que esta conducta no supone un proceso mecanicista de premio y castigo, sino de valoración y circunstancial

Si eres una persona que tiende a dejar las cosas al último, a medias o ni siquiera comenzarlas, aquí te contamos de qué trata el estudio de A Cell Press Journal, en el que conocerás cómo y por qué sueles tener este tipo de conducta.

De esta manera, te adelantamos que no, no procrastinas porque “así eres”, y si eres mexicano, pues tampoco, esto no sucede porque “los mexicanos dejamos todo a la mera hora”, sino que el asunto tiene que ver con un comportamiento desmotivado en específicas circunstancias y condiciones.

De acuerdo con la investigación publicada por dicho diario científico, todo comienza desde el valor del resultado que le damos al esfuerzo físico y mental que puede requerirnos realizar una tarea, sobre todo si se debe hacer en condiciones aversas, es decir, que rechazamos por alguna razón o sensación que provoca en nosotros.

El estudio indica que esta es una respuesta dirigida por el campo de las teorías clásicas de la psicología, es decir, de la psicología conductual, y refiere a La neurobiología del castigo, de Ben Seymour. Estas corriente científica indica que a cada acción positiva o negativa hay una recompensa o un castigo.

Sin embargo, destaca que decantarse por esta respuesta es imprimirle características mecanicistas a la conducta humana, es decir, sustraería la capacidad de decisión de cada individuo con base en el razonamiento, la proyección de escenarios y la toma de decisiones también conforme a las sensaciones de agrado, desagrado, satisfacción y muchas otras que experimentamos.

“Mediante manipulación quimiogenética (en macacos), descubrimos que la inhibición selectiva de la vía del estriado ventral al pálido ventral (VS-VP) restableció la motivación para iniciar ensayos en la tarea Ap-Av sin afectar la valoración de objetivos. No se observaron efectos en la tarea Ap-Ap”, publicó A Cell Press Journal.

“Estos hallazgos proporcionan evidencia causal de que la vía VS-VP media la supresión motivacional en contextos aversivos. Los registros electrofisiológicos revelaron respuestas rápidas de VS a señales aversivas y una disminución gradual de la actividad de VP, lo que sugiere una interacción inhibitoria en la que una actividad elevada de VS reduce la salida de VP para limitar la iniciación”.

“La dinámica más lenta de VP podría reflejar un proceso mediante el cual las señales aversivas se integran gradualmente para influir en el estado motivacional”, añadió.

En este sentido, se especifica que es importante (y es un asunto pendiente) averiguar porqué hay presencia de desmotivación independientemente de la desvaloración de los resultados, ya que, como se ha hecho referencia, cada persona se adelanta a la situación conforme a la experiencia propia o que le han contado sobre una acción (prenociones) y le da cierto valor que como resultado, le causa satisfacción o no.

Finalmente, la respuesta a tus problemas con la procrastinación es la siguiente:

Los resultados de la investigación de A Cell Press Journal nos confirman que la valoración que cada individuo le da a la realización de cualquier tarea no está directa o necesariamente relacionada con condiciones aversas, es decir, una persona puede completar un pendiente a sabiendas de que existen otras circunstancias que le distraen, preocupan, estresan o simplemente no le gustan.

Y al contrario, hay personas que aunque todas las condiciones estén a su favor y el resultado de completar la actividad sea positiva o negativa, no la harán a tiempo o nunca la harán.

Finalmente, no es definitorio ni ley, pero también existe evidencia de que los contextos aversos si suprimen la motivación en mayor o menor medida.

Fuente: oem.com.mx