Astrónomos descubren sorprendente onda de choque alrededor de una estrella muerta

De acuerdo con los expertos, dicha estructura alrededor de la estrella no tendría que estar ahí, razón por la cual han calificado a este descubrimiento como enigmático

Un grupo de astrónomos, haciendo uso de un telescopio del Observatorio Austral Europeo (ESO), captó una sorprendente onda de choque alrededor de una estrella muerta, un descubrimiento que ha causado desconcierto entre los especialistas.

El gas y el polvo que fluyen de las estrellas pueden, en las condiciones ideales, cocar con el entorno de una estrella y así crear una onda de choque.

A través de un comunicado, la institución explicó que la estrella muerta RXJ0528+2838 no tendría que tener dicha estructura a su alrededor, razón por la que han descrito a este descubrimiento como “enigmático” e “impresionante”, ya que desafía la forma en que se ha estado comprendiendo la interacción de las estrellas muertas con su entorno.

El profesor y coautor principal del estudio, Simone Scaringi, declaró que encontraron “algo nunca visto y, más importante aún, totalmente inesperado”. Sus observaciones revelan una potente emisión que, según la comprensión actual que se tiene sobre estos fenómenos, no debería estar ahí”.

Situada a 730 años luz, la estrella muerta gira alrededor del centro de nuestra galaxia, y durante su movimiento, interactúa con el gas que permea el espacio que hay entre las estrellas, creando así un tipo de onda de choque llamada onda de proa.

De acuerdo con los expertos, dichas ondas pueden surgir del material que sale de la estrella central, pero en el caso de RXJ0528+2838 ninguno de los mecanismos conocidos son capaces de dar una explicación a lo que observaron.

Según lo dicho por el ESO, la RXJ0528+2838 es una enana blanca y tiene una compañera parecida al Sol que se encuentra orbitándola. El material de esta última se transfiere a la primera y se forma un disco a su alrededor.

Mientras el disco alimenta a la estrella muerta, parte de este material es expulsado hacia el espacio, generando así fuertes emisiones. Sin embargo, RXJ0528+2838 no muestra señales de un disco, lo que hace que el origen del flujo y la nebulosa alrededor de la estrella sean un misterio.

Los astrónomos detectaron por primera vez una extraña nebulosidad alrededor de la estrella en el Telescopio Isaac Newtonm en España y al percatarse de su inusual forma, decidieron observarla con mayor detalle con el instrumento MUSE, instalado en la misma institución.

Los resultados sugieren que puede haber una fuente oculta de energía, posiblemente el fuerte campo magnético, pero explicaron que deben profundizar en el estudio. Los datos muestran que el campo magnético actual sólo sería capaz de alimentar una onda de proa durante pocos cientos de años, algo que puede explicar en parte lo que vieron.

Fuente: oem.com.mx