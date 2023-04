Ya están aquí: OpenAI se une a 1X para crear el primer robot humanoide trabajador con ChatGPT [VIDEO]

Los robots trabajadores serán más humanos que nunca, gracias a la inteligencia artificial. ¿Qué nos quedará para nosotros?

OpenAI, la creadora de ChatGPT y DALL-E es una compañía de software especializada en Inteligencia Artificial. Pero sus intenciones son más ambiciosas: ha financiado a la compañía noruega 1X para crear un robot humanoide trabajador con un cerebro controlado por ChatGPT.

Desde que la inteligencia artificial ha dejado de ser ciencia-ficción, se ha acelerado el desarrollo de los robots humanoides controlados por IA.

El propio Elon Musk cree que su robot Optimus generará más dinero dentro de unos años, que la venta de coches de Tesla.

Hasta ahora los robots usaban una IA sencilla para esquivar obstáculos o recibir órdenes, pero no eran capaces de conversar. O solo pueden mantener conversaciones sencillas, tipo Alexa.

Desde este año, la carrera es otra: se trata de crear robots humanoides equipados con ChatGPT. Capaces de procesar órdenas, conversar, improvisar, y actuar por su cuenta, como un ser humano.

Ya hay algunos intentos bastante avanzados, como Ameca, centrado en las expresiones faciales. Usa GPT para mantener conversaciones humanas:

Espeluznante, ¿verdad?

La propia OpenAI mantuvo durante unos años una división de robótica. Quizá recuerdes la mano robótica que resolvía el cubo de Rubik.

Pero hace un par de años la cerró, para centrarse en ChatGPT. Ahora que su inteligencia artificial generativa ya está madura, ha vuelto a centrar la vista en los robots.

Hace unos días invirtió 23 millones de dólares en 1X, una compañía noruega especializada en robots humanoides. EVE es su mejor creación, aunque funciona con ruedas:

Con motivo del acuerdo con OpenAI, ha anunciado para este verano la presentaciónd NEO, una versión avanzada de EVE que ya usa piernas. Puedes verlo en la foto de apertura de la noticia.

NEO será un robot humanoide trabajador, que estará dotado de la inteligencia artificial de OpenAI, en concreto de ChatGPT.

«1X está encantada de que OpenAI lidere esta ronda de financiación, porque coincidimos en nuestras misiones: integrar de forma inteligente la tecnología emergente en la vida cotidiana de las personas», afirma Bernt Øyvind Børnich, CEO y fundador de 1X Technologies.

Estos robots humanoides con inteligencia artificial son más fuertes que un ser humano. No se cansan, puedes trabajar las 24 horas del día, no cobran un sueldo y no se quejan. Y ahora, pueden mantener conversaciones reales, pensar, improvisar, y completar tareas complejas, gracias a ChatGPT. ¿Cómo podemos competir con ellos?

