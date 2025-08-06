¡Sorprendente y terrorífico! Robot humanoide sale de paseo por las calles de Nueva York

Un robot humanoide sorprendió a los habitantes de Nueva York al pasearse por las calles de la “Gran Manzana” y disfrutar de hot-dogs y probarse zapatillas en las tiendas de la Quinta Avenida, así lo dio a conocer el New York Post.

Se trata de un bot de la marca KOID, cuyo precio ronda los 100 mil dólares, y fue lanzado la semana pasada por la firma global de gestión de activos KraneShares para promover su Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF, que se lanzó en junio después de que el robot llamara a la campana de apertura de Nasdaq.

Según la publicación, durante el “paseo” de este robot humanoide, posó para selfies y casualmente entró en una tienda Hoka, donde los empleados “aturdidos” le ayudaron a probarse zapatillas.

Sin embargo, lo que fue una sorpresa para muchos, para otros fue un verdadero terror. “Siento que estoy presenciando de primera mano la primera bombilla o el primer coche”, dijo al respecto Joseph Dube, jefe de marketing de KraneShares.

“La gente estaba asombrada. Algunas personas estaban aterrorizadas. Fue una gran bolsa mixta de reacciones”, agregó.

El espectáculo de este increíble bot fue organizado por el creador de contenido Ben Sweeny, quien filmó para la cuenta de redes sociales de NewYorkers mientras entrevistaba a transeúntes. Los clips explotaron en línea, algunos acumulando más de 100 mil likes.

Fuente: unotv.com