¡Impreso y comestible! Científicos de Coahuila crean alimentos con impresora 3D

¿Te imaginas comerte una hamburguesa salida de una impresora? Hablamos de impresión 3D de alimentos.

Pues en Coahuila ya están trabajando para que eso sea posible.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) desarrollan alimentos impresos en 3D hechos con ingredientes naturales como nopal y chía, con el objetivo de ofrecer opciones más sostenibles frente a la crisis alimentaria global.

El proyecto, liderado por Jorge Luis Guía García, investigador del Centro de Investigación e Innovación Científica y Tecnológica (CIICyT), busca crear estructuras comestibles con volumen y textura real como nuggets o piezas de carne, todo utilizando materiales locales en lugar de polímeros sintéticos.

“Queremos aprovechar compuestos naturales, como los mucílagos del nopal, que tienen una consistencia gelatinosa, para imprimir alimentos que puedan conservar su forma, textura y sabor”, explicó el científico.

¿Cómo se hace la impresión 3D de alimentos?

El proceso comienza con el diseño digital del producto que se desea crear.

Ese modelo se envía a una impresora 3D, similar a las que se usan en la industria del plástico, pero en este caso, en lugar de tinta o resina, utiliza una mezcla de ingredientes naturales.

La máquina imprime capa por capa hasta formar un alimento completo, que puede tener el aspecto de una hamburguesa o un panecillo real.

El reto, según los investigadores, está en mantener la consistencia y estabilidad del material para que pueda manipularse y comerse con facilidad.

Coahuila innova con sabor mexicano

En lugar de depender de compuestos sintéticos, el equipo de la UAdeC aprovecha productos del semidesierto coahuilense, como el nopal y los residuos de semillas de chía o linaza.

Estos desechos, que suelen tirarse tras la extracción de aceites, contienen mucílagos con potencial para crear estructuras comestibles resistentes y nutritivas.

Esta tecnología no solo busca crear alimentos futuristas, sino también combatir la desnutrición en comunidades vulnerables y aprovechar recursos locales para garantizar una alimentación más sustentable.

Un paso hacia el futuro alimentario

La impresión 3D de alimentos ya es una realidad en Europa y Asia, donde existen carnes veganas y productos elaborados completamente por máquinas.

México, por su parte, empieza a sumarse a esta revolución tecnológica, con la meta de desarrollar alimentos funcionales, nutritivos y amigables con el medio ambiente.

El proyecto de la UAdeC se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente en temas como Hambre Cero, Salud y Bienestar, y Producción y Consumo Responsables.

“Queremos demostrar que desde Coahuila se puede innovar y aportar soluciones reales ante los desafíos de la alimentación global”, concluyó Guía García.

Con esta investigación, México entra en la conversación global sobre los “nuevos alimentos” y demuestra que la ciencia también puede tener sabor local.

Así que, quién sabe… tal vez dentro de unos años, tu próxima hamburguesa impresa en 3D venga con un toque de nopal.

Fuente: vistazoalfuturo.com