En las estaciones de tren de Holanda cargan los móviles… con columpios [VIDEO]

Existen muchas formas de recargar un móvil, pero ésta es una de las más divertidas que hemos visto.

A medida que cada vez dependemos más de las baterías, hay que buscar nuevas formas de recargar nuestros móviles, auriculares inalámbicos, relojes inteligentes, etc. Hemos visto todo tipo de cargadores que funcionan con energía solar, viento, agua, etc. Hoy nos ha llamado la atención Play for Power, un columpio que te recarga el móvil cuando lo usas.

La idea es de la agencia de publicidad ID310, bajo petición de los Ferrocarriles Holandeses. En la Estación Central de Utrecht, en Holanda, se han instalado unos columpios que recargan el móvil mientras esperas a que llegue tu tren.

La propuesta, llamada Play for Power, se ha convertido en un gran éxito, hasta el punto de que todos los días hay colas para usar el columpio, tanto por niños como por adultos. Puedes verlo en este vídeo:

Las esperas en las estaciones hasta que llega tu tren pueden ser muy aburridas, así que estos columpios que cargan el móvil son la solución perfecta: permite recargar la batería mientras esperas, y al mismo tiempo pasas un rato divertido.

Su funcionamiento es muy sencillo: solo hay que conectar el móvil a un puerto USB conectado a un generador. Los asientos del columpio disponen de unas correas conectadas a unos engranajes que se mueven cuando el asiento se columpia. Esos engranajes generan energía cinética que activan un generador que transmite electricidad a la batería del móvil.

Lo más probable es que se necesiten unas cuantas horas para recargar el móvil al 100% usando este sistema, pero eso es lo de menos. Lo importante aquí es que te diviertes un rato en el columpio mientras esperas el tren, y cuando te marchas la batería de tu móvil se ha recargado con tu propio esfuerzo.

Como decimos la idea ha tenido una gran acogida, hasta el punto de que Ferrocarriles Holandeses ha decidido instalar estos columpios que recargan el móvil en las principales estaciones del país.

Según se detalla en su página web, Play for Power, cada columpio cuesta alrededor de los 12.000 euros, aunque también es posible alquilarlos.

Fuente: computerhoy.com