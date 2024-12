Científicos crean una paleta eléctrica que simula sabores

Investigadores de la City University of Hong Kong han desarrollado un dispositivo similar a una paleta capaz de simular hasta nueve sabores distintos, desde los más cotidianos como azúcar y sal, hasta opciones más complejas como té verde, durián y maracuyá. Los hallazgos, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, muestran cómo el sentido del gusto podría integrarse en experiencias de realidad virtual y aumentada.

El dispositivo funciona mediante pequeñas bolsas de gel con químicos de grado alimenticio que son activadas por corrientes eléctricas, liberando sabores que se mezclan con la saliva en la lengua del usuario. La intensidad de los sabores puede ajustarse variando el voltaje, siempre dentro de los límites de seguridad. Además, los científicos integraron siete canales de olores, reconociendo la relación crucial entre el olfato y el gusto para lograr experiencias de sabor auténticas.

Aunque el prototipo actual solo puede operar durante aproximadamente una hora antes de que sea necesario reemplazar los geles, esta tecnología presenta un futuro prometedor. Por ahora, usar el dispositivo es más parecido a chupar una pieza de circuitos electrónicos que una paleta tradicional, pero sus aplicaciones potenciales son amplias.

Desde compras virtuales hasta entretenimiento mejorado, esta innovación podría transformar la forma en que interactuamos con los sabores. Imagina ver The Great British Bake Off y poder saborear el pastel Victoria desde casa. El desarrollo abre una ventana a experiencias multisensoriales nunca antes vistas.

