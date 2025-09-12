CHiQ presenta su revolucionaria tecnología de IA inspirada en pandas

En la Internationale Funkausstellung (IFA) de Berlín, celebrada el pasado 5 de septiembre, el fabricante Changhong se destacó al presentar una innovadora línea de electrodomésticos inteligentes inspirada en pandas. Este lanzamiento combina estética cultural con tecnología de inteligencia artificial, resaltando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Entre los productos más destacados se encuentra un televisor con un compañero virtual, el Panda Xiaobai, el cual ofrece interacción continua y contenido temático las 24 horas. Además, su frigorífico incorpora un sistema de control de humedad en la nube, mientras que su aire acondicionado utiliza algoritmos de IA adaptativos para optimizar el clima interior. El diseño de esta colección refleja una elegante fusión de tecnología con elementos naturales, utilizando motivos de tinta china y las icónicas siluetas de pandas.

En el marco de la IFA, CHiQ, la marca global de Changhong, anunció su asociación estratégica de tres años con la Federación Internacional de Esquí (FIS), asumiendo el papel de socio oficial de la Copa del Mundo de Saltos de Esquí. Este acuerdo permite a CHiQ participar en eventos de la FIS en Alemania y colaborar con la Asociación Alemana de Esquí (DSV). Asimismo, se reafirmó la alianza con el campeón mundial Andreas Wellinger, siendo este un esfuerzo conjunto por promover valores como la excelencia y la perseverancia en el deporte.

Alineándose con su enfoque inclusivo en el deporte, CHiQ ha sido nombrado patrocinador oficial del Abierto de Tenis en Silla de Ruedas, recibiendo un reconocimiento honorífico de la Federación Alemana de Tenis (DTB) por su contribución a la unión de tecnología y deporte, así como por fomentar sostenibilidad y diversidad.

Durante el evento, CHiQ fue galardonada con el «Premio a la marca líder en electrodomésticos con IA», destacando su impacto en el mercado y su apuesta por una manufactura inteligente y culturalmente relevante.

Con una propuesta que mezcla diseño innovador y compromisos sociales, CHiQ busca afianzar su posición en el mercado, capitalizando en la confianza de los consumidores y proyectando un enfoque visionario hacia la sostenibilidad y la creación de valor auténtico.

Fuente: noticias.madrid