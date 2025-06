Acelerón al coche eléctrico, investigadores crean una misteriosa batería que se carga al 100% en solo 18 segundos

Tesla se queda contra las cuerdas ante la nueva batería VarEVolt que puede recargarse de 0 a 100 en un instante. Ni la 4680 tiene esta capacidad para los coches eléctricos

La carrera por desarrollar las mejores baterías para los vehículos eléctricos sigue y ahora no es BYD quien le planta cara a Tesla, sino el equipo británico RML Group que ha desarrollado un modelo con una capacidad de carga sumamente rápida y podría cambiar la industria de muchas maneras.

Esta tecnología funciona de manera distinta a otras propuestas y el proceso está centrado para que los coches de alto rendimiento o superdeportivos tengan una potencia instantánea que evite los largos minutos de restauración de energía que tienen que esperar la mayoría de los modelos actuales.

Se llama VarEVolt y es un componente que, aunque ha dado sus primeros pasos, es posible que en algún momento se produzca de manera masiva para una gran cantidad de modelos. Llegarías a una estación y en unos pocos segundos saldrías de ahí al 100% para seguir moviéndote por la ciudad.

VarEVolt se convierte en la batería de coches eléctricos con la carga más rápida del mundo

El coche eléctrico perfecto está cada vez más cerca

El futuro ya está aquí, pues tras varios intentos de compañías que se han enfocado en desarrollar la velocidad de carga de las baterías para coches eléctricos, RML Group se ha posicionado en la industria con un proyecto que ha llamado la atención entre tantos avances.

VarEVolt es actualmente la batería con carga más rápida del mundo, pues tiene la capacidad de pasar de 0% a 10% en tan solo 18 segundos, cuando el promedio es de aproximadamente 30 minutos o más para que se complete el proceso.

Esto solucionaría el gran problema de espera de recarga, ya que el periodo de tiempo es demasiado extenso, siendo una de las cosas por las que algunos usuarios todavía no han usado este tipo de vehículos.

Tal y como explica Carup, es un componente de litio que se adapta al almacenamiento y rendimiento dependiendo de lo que requiera el vehículo. 6 kW de potencia por kg es lo que proporciona para que la densidad actúe como una recomposición directa.

Una de las pruebas que se hicieron para demostrar la rapidez es sobre el supercoche híbrido Czinger C21 que ha logrado suministrar 4,5 kWh de energía en 40 segundos. Comparándola con la batería del Tesla Model Y, que se carga un 80 % en 18.6 minutos, es 27.9 veces más rápida.

Eso no es todo, esta tecnología es sumamente avanzada porque todavía no hay estaciones que cuenten con la posibilidad de soportar 20 MW, pues tiene una tasa de 200 C que permite que una batería de 100 kWh se cargue o descargue dentro de ese rango.

Hasta ahora, ninguna otra empresa había presentado un componente comercial con tiempos tan bajos. En la actualidad solo se puede utilizar esta batería en los modelos sumamente avanzados, donde la potencia es más importante que la autonomía, funcionando de forma similar a los supercondensadores energéticos que requieren de una densidad elevada.

Todavía no se sabe con exactitud la composición de todas las partes del mencionado invento, peor las celdas de litio modificado son la clave para maximizar la transferencia de iones, mientras que también hay materiales nanoestructurados y un sistema de gestión térmico que han conseguido el resultado ideal.

Definitivamente, RML Group ha logrado un hito con esta evolución y lo mejor de todo es que ya cumple con las normativas del Reglamento ONU ECE R100 y ha recibido la aprobación de Conformidad de Producción (CoP) para realizar la fabricación masiva de estas baterías.

En un principio, es evidente que llegarán primero a los hipercoches de manera comercial, como el Czinger C21, Xiaomi SU7 Ultra, Porsche Mission X o Lotus Evija. Sin embargo, más adelante es posible que se desarrolle una versión apta para coches más convencionales y es ahí cuando seguro que va a ser un impacto grande para la industria, aunque ya lo es.

Esto confirma que las nuevas tecnologías para la energía están siendo desarrolladas para garantizar una mayor comodidad, experiencia y capacidad. Por lo tanto, es posible que se vean más coches eléctricos que los de combustibles, aunque hay que esperar muchos años para eso.

Fuente: computerhoy.20minutos.es