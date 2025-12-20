Veneno de abeja: qué es y para qué sirve

El veneno de abeja, también conocido como apitoxina, ha pasado de ser únicamente el causante del dolor tras una picadura a convertirse en un objeto de estudio prometedor en la medicina moderna. En los últimos años, su posible aplicación en tratamientos contra la artritis, enfermedades autoinmunes e incluso algunos tipos de cáncer ha despertado el interés de laboratorios, universidades y la industria farmacéutica.

¿Qué contiene el veneno de abeja?

El veneno de abeja es una sustancia compleja producida por las glándulas venenosas de la abeja obrera (Apis mellifera). Su función principal es defensiva: proteger a la colmena de depredadores.

Este veneno está compuesto por más de 40 sustancias activas, entre las que destacan:

Melitina (el principal componente, responsable del dolor)

Fosfolipasa A2 (enzima inflamatoria)

Apamina (neurotóxica)

Hialuronidasa (facilita la difusión del veneno en los tejidos)

La combinación de estos compuestos explica tanto su potente efecto inflamatorio como su posible valor terapéutico.

¿Para qué sirve el veneno de abeja en medicina?

El uso terapéutico del veneno de abeja se conoce como apiterapia, una práctica que existe desde hace miles de años, pero que hoy se investiga con métodos científicos modernos.

Las principales aplicaciones en estudio incluyen:

Artritis reumatoide y artrosis

Diversos estudios indican que la melitina tiene un fuerte efecto antiinflamatorio, comparable al de algunos fármacos convencionales.

Esclerosis múltiple

Se investiga su capacidad para modular el sistema inmunológico, aunque los resultados aún son controvertidos.

Dolor crónico y neuralgias

El veneno puede actuar sobre los nervios, reduciendo la transmisión del dolor en algunos pacientes.

Investigación contra el cáncer

En laboratorio, la melitina ha demostrado capacidad para destruir células tumorales, especialmente en cáncer de mama, pulmón y piel. Aún no es un tratamiento clínico aprobado, pero los resultados son prometedores.

Riesgos y efectos secundarios del veneno de abeja

A pesar de sus posibles beneficios, el veneno de abeja no está exento de riesgos:

Dolor intenso e inflamación local

Fiebre y reacciones cutáneas

Náuseas y mareos

Shock anafiláctico en personas alérgicas, que puede ser mortal

Por este motivo, nunca debe usarse sin supervisión médica. La automedicación con picaduras de abeja es peligrosa y desaconsejada por la comunidad científica.

¿Cómo se obtiene el veneno de abeja?

Hoy en día, el veneno no se extrae directamente matando a las abejas. Se utilizan dispositivos eléctricos especiales que estimulan la liberación del veneno sobre una superficie de cristal, permitiendo recogerlo sin dañar al insecto.

Este método es esencial tanto para la ética animal como para la sostenibilidad de las colonias.

El veneno de abeja y su valor económico

El veneno de abeja es uno de los productos apícolas más caros del mundo. Un solo gramo puede alcanzar precios de 300 a 1.000 euros, dependiendo de su pureza.

Se utiliza en:

Medicina experimental

Cosmética antiedad

Investigación farmacológica

Terapias alternativas

¿Es un medicamento o una terapia alternativa?

Actualmente, el veneno de abeja se sitúa en una zona intermedia entre la medicina experimental y la terapia complementaria. Aunque hay evidencia científica sólida en algunos campos, todavía faltan grandes ensayos clínicos para convertirlo en un fármaco aprobado de uso general.

Fuente: noticiasdelaciencia.com