Las motos voladoras ya no son de ciencia ficción: están más cerca de lo que parecen

Con la sorprendente Lazareth Moto Volante, el futuro se hace cada vez más presente

A lo largo del tiempo, han surgido diseños verdaderamente curiosos en el ámbito de la movilidad, algunos de los cuales han buscado incluso desafiar los límites de la física. Así es precisamente como nació la espectacular Lazareth Moto Volante. Su creador es el francés Ludovic Lazareth cuyo proyecto recuerda a los míticos Transformers y que fusiona el concepto de motocicleta con el de vehículo volador.

Este no es el primer proyecto excéntrico de Lazareth, ya que durante su trayectoria ha desarrollado una serie de prototipos capaces de cambiar las reglas de lo que puede ser un vehículo y lo que puede hacer.

Otro de esos ejemplos es la moto LM847, una bestia de carretera que se diferencia del resto en el hecho de que cuenta con cuatro ruedas (dos delante y dos detrás), pero sin perder un ápice de espíritu motero.

Rueda sin emisiones, cuando se desplaza por tierra, la movilidad de la Moto Volante es cien por cien eléctrica

En la LM847, las ruedas están unidas de dos en dos para minimizar el tamaño del vehículo y, para asegurar una tracción constante en todo momento, se recurrió a un sistema de suspensión inclinable. Pero lo más llamativo de esta creación era, sin duda, su espectacular motor V8 de nada menos que 470 CV de potencia, algo totalmente inusual en el sector de las motocicletas.

Para garantizar el máximo rendimiento se utilizaron tanto una una caja de cambios secuencial como dos transmisiones por cadena, una para cada rueda trasera. La Moto Volante tomó la LM847 como inspiración en algunas cuestiones de diseño. En el vehículo volador, sin embargo, no existe el motor V8, ya que rueda gracias a un motor eléctrico.

La movilidad deja de ser eléctrica cuando el vehículo emprende el vuelo, ya que este movimiento se realiza mediante cuatro propulsores de combustión situados en cada rueda, respectivamente. A ellos se suman otros dos ubicados en el centro del chasis cuyo objetivo es brindar una mayor estabilidad durante el vuelo.

Potencia de vuelo, para elevarse del suelo, el vehículo emplea seis motores de combustión

Hasta el momento, la Moto Volante se encuentra en fase de pruebas, pero es una muestra de las posibilidades que existen de cara al futuro en el ámbito de los vehículos voladores de dos ruedas.

Si quieres apreciar cómo es capaz de levantarse del suelo esta curiosa creación, solo tienes que echar un vistazo al vídeo que acompaña este artículo.

Fuente: lavanguardia.com