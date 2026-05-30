Revelan el inesperado impacto de los agujeros negros en la atmósfera de exoplanetas: las consecuencias

Investigadores advierten que fuerzas galácticas erosionan y alteran el equilibrio planetario lejos del centro galáctico

Los agujeros negros supermasivos pueden afectar la capacidad de los exoplanetas para albergar vida, incluso si estos se encuentran en la llamada zona habitable en torno a su estrella.

Investigaciones recientes han demostrado que la actividad de estos agujeros genera vientos galácticos intensos, capaces de degradar o eliminar la atmósfera de los planetas. Este fenómeno incrementa la dosis de radiación ultravioleta en la superficie y puede confinar la vida únicamente a los océanos, lejos de la radiación letal.

El concepto de zona habitable, que define el rango de distancia respecto a la estrella en el que el agua puede existir en estado líquido, es un pilar de la astrobiología. Sin embargo, según la investigación dirigida por Jourdan Waas del Departamento de Ciencias Aeroespaciales, Física y Espaciales del Instituto Tecnológico de Florida, factores galácticos externos pueden neutralizar cualquier ecosistema planetario, incluso si cumple las condiciones convencionales de temperatura y agua.

El estudio sostiene que la gravedad y la energía liberadas por los agujeros negros supermasivos durante episodios de alta actividad pueden despojar a los planetas de sus atmósferas. Este efecto no está limitado al bulbo central de la galaxia, ya que puede alcanzar regiones distantes, superando factores de riesgo más localizados como las supernovas.

Efectos de los agujeros negros supermasivos sobre los exoplanetas

A diferencia de las supernovas, cuyos impactos suelen ser puntuales y de corta duración en áreas concretas de la galaxia, los núcleos galácticos activos producen flujos de energía sostenidos. Cuando acumulan suficiente material, estos colosos liberan vientos que interactúan con el medio interestelar, afectando a los exoplanetas de manera continua.

Con masas que pueden alcanzar miles de millones de veces la del Sol, los agujeros negros supermasivos modifican regiones enteras de la galaxia. Por esta razón, los científicos sugieren revisar los criterios habituales de habitabilidad, sobre todo para exoplanetas cerca del centro galáctico.

El estudio destaca que, cuanto mayor es la masa del agujero negro supermasivo, más rápida resulta la pérdida atmosférica en los exoplanetas próximos, reduciendo así sus opciones de albergar vida. Este efecto disminuye conforme aumenta la distancia entre el planeta y el núcleo galáctico.

Cómo los vientos de núcleos galácticos activos afectan la atmósfera planetaria

Uno de los mecanismos más relevantes identificados es la acción de los vientos generados durante las fases de alta actividad. Existen vientos impulsados por energía y vientos impulsados por momento, en función de la interacción con el entorno tras ser lanzados desde el disco de acreción del agujero negro.

Los vientos impulsados por energía penetran el medio interestelar, elevan la temperatura de las atmósferas planetarias y aceleran la pérdida de gases clave para la vida. Por el contrario, los vientos impulsados por momento son más confinados y afectan áreas reducidas.

De acuerdo con los autores, “los vientos impulsados por la energía tienen sistemáticamente un impacto mayor que los impulsados por el impulso”. Por tanto, el tipo de viento determina en gran medida hasta qué punto se erosiona la atmósfera de los planetas cercanos a un núcleo galáctico activo.

Otro elemento clave es la existencia de flujos ultrarrápidos, que transportan partículas a velocidades próximas a una décima parte de la velocidad de la luz. Al incidir en la atmósfera, provocan la formación de óxidos de nitrógeno, que destruyen la capa de ozono y exponen la superficie planetaria a niveles extremos de radiación ultravioleta, afectando gravemente la posibilidad de vida en la superficie.

Consecuencias para la habitabilidad y extensión del riesgo galáctico

El estudio señala que el agotamiento de la capa de ozono aumenta a medida que crece la masa del agujero negro supermasivo y disminuye la distancia al centro galáctico. Para masas superiores a 100 millones de veces la del Sol, puede producirse la pérdida casi total de ozono en grandes zonas internas de la galaxia, un daño que supera al provocado por la radiación ultravioleta de las supernovas o la radiación XUV por sí solas.

Estos efectos pueden extenderse más allá del núcleo, llegando incluso al halo galáctico en ciertas condiciones. Los investigadores explican que “la retroalimentación cinética de la actividad de los núcleos galácticos activos podría extender la zona de impacto mucho más allá de las zonas de destrucción basadas en la radiación”.

En este contexto, la vida podría quedar recluida en los océanos, ya que la radiación ultravioleta no logra penetrar a grandes profundidades. Solo tras el desarrollo de una atmósfera con suficiente oxígeno y ozono fue posible la expansión de la vida fuera del agua en la historia de la Tierra.

La pérdida masiva de ozono emerge como la consecuencia más vasta y profunda generada por los vientos de núcleos galácticos activos, ampliando los límites de la habitabilidad en la galaxia.

Fuente: infobae.com