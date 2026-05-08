Nuevo catalizador 3D en Alicante mejora la purificación del hidrógeno

Investigadores de Alicante crean un catalizador 3D que reduce costos y eleva la eficiencia en la purificación del hidrógeno. Descubre cómo funciona

Imagina un catalizador que no solo funciona mejor sino que también reduce el coste y el impacto ambiental. Esto es precisamente lo que ha logrado un equipo de investigadores de Alicante con su innovadora tecnología de impresión 3D aplicada a la purificación del hidrógeno.

El desarrollo de este catalizador representa un paso decisivo para avanzar hacia un futuro energético más limpio y asequible, con aplicaciones industriales que podrían transformar la manera en que tratamos el hidrógeno. ¿Quieres saber por qué es tan especial este avance?

El catalizador de cobre impreso en 3D que revoluciona la purificación del hidrógeno

Diseño y funcionamiento innovador

La clave radica en la impresión tridimensional de una estructura metálica de cobre con canales internos diseñados para maximizar el contacto entre los reactivos y el material activo. Esta geometría compleja es imposible de conseguir con métodos tradicionales.

Sobre la base de cobre, se aplica una capa de óxido de cobre combinada con una fase dispersa de óxido de cerio. Juntos, estos componentes catalizan la reacción con una eficiencia que supera los diseños convencionales.

Ventajas sobre los catalizadores tradicionales

A diferencia de los catalizadores clásicos donde solo una parte del material es activa, en este nuevo sistema toda la estructura de cobre participa en la reacción. Esto incrementa la superficie activa y permite trabajar con reactores de menor tamaño.

Además, el cobre es un material abundante y económico, lo que reduce significativamente el coste del catalizador sin perder rendimiento, a diferencia de los metales nobles como el platino o paladio.

La importancia de combatir el monóxido de carbono en la purificación

El peligro del monóxido de carbono (CO)

El monóxido de carbono es un gas tóxico que se presenta durante la producción de hidrógeno a partir de hidrocarburos. Su presencia es un gran problema porque puede dañar las tecnologías que utilizan hidrógeno, como las pilas de combustible.

Eliminar el CO sin perder hidrógeno es un reto que este catalizador afronta con éxito. Esto evita que se consuma hidrógeno durante la purificación, manteniendo alta su calidad.

Aplicación en pilas de combustible y otras tecnologías

Las pilas de combustible necesitan hidrógeno con un grado de pureza muy alto. Incluso pequeñas trazas de CO pueden deteriorarlas y reducir su vida útil. El nuevo catalizador asegura una oxidación selectiva del CO, protegiendo así estos sistemas y mejorando su eficiencia.

Esto es clave para el uso en vehículos y otras aplicaciones energéticas que dependen de hidrógeno puro.

Impacto industrial y futuro de la tecnología

Aplicaciones inmediatas

Purificación de hidrógeno en plantas de reforma de hidrocarburos.

Pretratamiento de gases para pilas de combustible.

Control de emisiones en la industria química y petroquímica.

Proceso de producción de combustibles sostenibles.

Mercado y protección de la invención

El mercado global del hidrógeno movió más de 130.000 millones de dólares en 2023, con previsión de alcanzar más de medio billón antes de 2050. Esta tecnología, protegida por una solicitud de patente, puede ser decisiva para reducir costes y hacer más competitiva la purificación del hidrógeno.

El Servicio de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Alicante ya está buscando empresas interesadas en colaborar o licenciar la tecnología para llevarla a escala real.

La realidad es que este avance representa un cambio de juego en la purificación del hidrógeno, un paso que puede acelerar la implementación de energías limpias y sostenibles a escala industrial.

Fuente: modernetdigital.cat