La ciencia lo explica: el número ideal de relaciones sexuales para ser felices

La ciencia revela la frecuencia ideal de relaciones sexuales

¿Se pregunta si su vida íntima está dentro del estándar ideal? La ciencia tiene una respuesta que podría cambiar su perspectiva sobre el bienestar en pareja.

La frecuencia con la que se mantienen relaciones sexuales no responde a una norma fija ni universal.

Según destaca El Tiempo de Colombia, la International Society for Sexual Medicine sostiene que no existe un estándar mientras los involucrados estén conformes.

El misterio de las relaciones sexuales y la felicidad

¿Existe un número mágico para alcanzar la plenitud? Un estudio de la revista Social Psychological and Personality Science, citado por Psychology Today, analizó a más de 30 000 personas para hallar el vínculo entre frecuencia y alegría.

Los investigadores concluyeron que las parejas que mantienen relaciones sexuales una vez por semana reportan los niveles más altos de felicidad.

Curiosamente, quienes tenían encuentros con mayor regularidad no mostraron un incremento significativo en su bienestar emocional.

¿Por qué cambia el ritmo en la cama?

La regularidad de las relaciones sexuales puede fluctuar drásticamente según la etapa de la vida.

Factores como el estrés laboral, los cambios hormonales y el uso de ciertos medicamentos influyen directamente en el deseo.

El Tiempo de Colombia resalta que la salud general y la dinámica de la relación son determinantes en estos cambios.

La comunicación: el verdadero motor del deseo

¿Es malo tener menos encuentros de los esperados? Psychology Today advierte que las razones detrás de la falta de actividad importan mucho más que la cifra misma.

Si la ausencia de relaciones sexuales nace de conflictos no resueltos, podría ser un síntoma de alerta.

No obstante, especialistas consultados por El Tiempo de Colombia sugieren que la comunicación abierta permite ajustar las expectativas y explorar nuevas formas de afecto físico.

¿Cómo recuperar la chispa perdida?

Cuando la rutina agota el tiempo, planificar los encuentros aparece como una solución estratégica.

Esta práctica genera una expectativa positiva y permite priorizar el vínculo dentro de la agitada vida diaria.

Lo fundamental es que cada pareja defina su propio equilibrio sin compararse con estándares externos.

