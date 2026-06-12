Investigadores españoles crean una prueba que detecta una superbacteria en 4 horas

La herramienta identifica el gen exoU, asociado a las cepas más letales, con un 100% de especificidad

Investigadoras e investigadores del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS) han desarrollado una nueva técnica de diagnóstico rápido sustentada sobre la tecnología CRISPR para detectar en pocas horas la bacteria Pseudomonas aeruginosa. El estudio, publicado en la revista científica MDPI Current Issues in Molecular Biology, plantea una alternativa innovadora para acelerar el diagnóstico de infecciones sanguíneas graves causadas por esta bacteria, considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las principales amenazas sanitarias debido a su elevada resistencia a los antibióticos.

La investigación se centra en una herramienta denominada SHERLOCK, que combina amplificación genética isotérmica (RPA) y el sistema CRISPR-Cas13a para identificar material genético bacteriano directamente en muestras de sangre. Según se indica, el método permite obtener resultados en aproximadamente cuatro horas, mucho menos que las técnicas microbiológicas convencionales, que pueden tardar hasta 48 horas.

Uno de los aspectos más destacados del trabajo es la detección del gen exoU, relacionado con formas especialmente agresivas de Pseudomonas aeruginosa. Las cepas que presentan este factor de virulencia están asociadas a una mayor mortalidad y a una mayor resistencia a antibióticos como fluoroquinolonas y betalactámicos. Se comprobó que la prueba alcanzó una especificidad del 100 %, sin reacciones cruzadas frente a otras bacterias habituales en entornos hospitalarios, como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o Staphylococcus aureus.

Este trabajo ha sido liderado por Lucía Ceballos Romero, María Eugenia Pachón-Ibáñez, Pilar Sánchez Suero, Soraya Herrera Espejo, Daniel Atassi, José Miguel Cisneros y Jerónimo Pachón, personal investigador del área de investigación de Enfermedades Infecciosas y del Sistema Inmunitario del IBiS. Las autoras y los autores subrayan que, aunque los resultados son prometedores, aún será necesario optimizar la sensibilidad del sistema y validar la tecnología en un mayor número de muestras clínicas antes de su implantación en hospitales. El objetivo final es disponer de una prueba «a pie de cama» que permita acelerar las decisiones terapéuticas y mejorar la supervivencia de los pacientes con infecciones graves.

Fuente: gacetadesalud.com