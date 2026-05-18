Crean una tecnología que separa el sonido de los instrumentos de una orquesta

El trabajo forma parte del proyecto PHENICX creado por la Comisión Europea, que tiene por objetivo transformar la manera de escuchar la música clásica

Un proyecto europeo ha desarrollado una tecnología que separa el sonido de los diferentes instrumentos que intervienen en una grabación sonora de orquesta, lo que abre la posibilidad de escuchar la música de otra manera.

La investigación, que publica la revista Journal of Electrical and Computer Engineering y que ha sido coordinado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona (España), ha permitido crear por primera vez una herramienta para evaluar la calidad de la separación, que puede servir para otras investigaciones en este ámbito.

El trabajo forma parte del proyecto PHENICX creado por la Comisión Europea, que tiene por objetivo transformar la manera de escuchar la música clásica.

Según explicó Marius Miron, uno de los investigadores de la UPF, «al poder separar el audio correspondiente a los diferentes instrumentos se pueden implementar aplicaciones interesantes, por ejemplo, poder focalizar nuestra escucha en determinados instrumentos o recrear experiencias del concierto en realidad virtual».

Los autores proponen un método de separación de fuentes basado en una técnica de optimización convexa muy empleada, llamada Factorización de Matrices no Negativas (NMF, Non-negative Matrix Factorization).

Según Miron, «esta aproximación mejora si tenemos las grabaciones de la pieza con múltiples micrófonos, si sabemos qué instrumentos tocan en la pieza y si sabemos qué notas toca cada instrumento. De hecho, cuanto más información tengamos sobre la pieza más podemos restringir nuestro modelo y mejor podemos realizar la separación».

Además, los investigadores han hecho una simulación de una grabación real para tener control de los factores que normalmente intervienen, como la reverberación, la posición de los micrófonos en la sala o el número de instrumentos en una sección de orquesta.

«Así podemos diseñar estrategias de evaluación robustas analizando la forma en que todos estos parámetros influyen en la calidad de la separación. Según nos consta, es la primera vez que se propone una base de datos de este tipo para este escenario: música de orquesta», subrayó Miron.

Fuente: noticiassin.com