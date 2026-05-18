Investigador chileno lidera descubrimiento de posibles planetas que viajan solos por la galaxia

El estudio, liderado por el astrofísico Claudio Cáceres, identificó posibles sistemas de planetas que viajan juntos por la galaxia sin orbitar una estrella

Un equipo internacional liderado por Claudio Cáceres, investigador del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello, descubrió posibles sistemas binarios de planetas errantes, es decir, pares de planetas que viajan juntos sin depender gravitacionalmente de una estrella anfitriona.

Los planetas errantes o interestelares son una de las poblaciones más desconocidas de la Vía Láctea. A diferencia de los planetas tradicionales, estos objetos no orbitan una estrella, sino que se desplazan libremente por la galaxia.

El hallazgo fue publicado en la revista científica Astronomy & Astrophysics y contó además con la participación de investigadores, académicos y estudiantes del Instituto de Astrofísica de la UNAB.

Más de diez años observando la galaxia

El descubrimiento fue posible gracias al análisis de información obtenida por el proyecto VVV/VVVX, desarrollado con el telescopio VISTA del Observatorio Paranal de ESO, en Antofagasta.

«Nuestro sondeo público VVV/VVVX de ESO observó el cielo durante más de una década, proporcionando imágenes multiépoca a largo plazo en infrarrojo cercano con una precisión fotométrica excepcional. Estas imágenes profundas y de alta resolución nos permitieron obtener fotometría y astrometría precisas», explicó el investigador y líder del proyecto Dante Minniti.

El equipo complementó esos datos con observaciones de la misión Gaia de la ESA, el telescopio WISE de la NASA y el telescopio Blanco del Observatorio Cerro Tololo, en la Región de Coquimbo.

Gracias a esta combinación de observaciones, los científicos identificaron más de un centenar de candidatos a planetas errantes y cerca de dos docenas de posibles sistemas binarios en la asociación estelar joven Centauro Inferior-Cruz.

Mundos sin estrellas

«Este hallazgo abre una serie de preguntas fundamentales sobre su origen, evolución y características físicas«, explicó Claudio Cáceres, investigador principal del estudio.

Según detalló el académico, estudiar este tipo de objetos podría ayudar a comprender mejor cómo se forman los sistemas planetarios y qué procesos permiten que existan mundos sin una estrella cercana.

Los investigadores además plantean que algunos de estos sistemas podrían presentar condiciones favorables para la habitabilidad. «Si experimentan calentamiento por fuerzas de marea —un proceso ya observado en lunas de planetas gigantes gaseosos del sistema solar—, estos objetos podrían mantener calor interno incluso sin una estrella cercana. Esto permitiría la existencia de agua en estado líquido, uno de los elementos clave para definir un planeta como habitable», indicó Cáceres.

Los próximos pasos de la investigación

El equipo científico proyecta continuar estudiando estos objetos mediante observaciones espectrosstópicas que permitan confirmar su naturaleza binaria y conocer mejor sus propiedades físicas

«Estamos abriendo una ventana hacia un conjunto de mundos que no tienen análogos en nuestro sistema solar», sostuvo Cáceres.

Los investigadores esperan además utilizar futuros instrumentos y observatorios internacionales como ALMA, el telescopio espacial James Webb y el Extremely Large Telescope (ELT) para profundizar en el estudio de estos posibles planetas errantes binarios.

«El poder del sondeo VVV/VVVX nos brinda la posibilidad de aumentar considerablemente el número de planetas interestelares que conocemos», concluyó Dante Minniti.

Fuente: cooperativaciencia.cl