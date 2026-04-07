Descubren en Ecuador una nueva familia de escarabajos ‘cultivadores de hongos’

El descubrimiento estuvo liderado por los investigadores Sofía I. Muñoz-Tobar, Josué Franco-Salgado, Yoon-Ho Kim y Hye-Woo Byun

Un esfuerzo conjunto entre investigadores del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y expertos de institutos de Corea del Sur (DASARI y NIBR) ha revelado la presencia, por primera vez en Ecuador, de la familia de escarabajos Lymexylidae. Este grupo de insectos, conocidos como «escarabajos de la madera», destaca por su inusual comportamiento biológico y su papel en los ecosistemas tropicales.

El descubrimiento, liderado por los investigadores Sofía I. Muñoz-Tobar, Josué Franco-Salgado, Yoon-Ho Kim y Hye-Woo Byun, tuvo su origen en la provincia de Napo, específicamente dentro del Parque Nacional Sumaco.

Aunque los ejemplares iniciales se recolectaron allí, la posterior revisión de colecciones científicas y el uso de la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist confirmaron que estos escarabajos tienen una distribución mucho más amplia en varias provincias del país de lo que se estimaba inicialmente.

Biología fascinante: barrenadores y agricultores

Los Lymexylidae poseen características que los hacen únicos dentro del mundo de la entomología:

Hábitos xilófagos (barrenadores de madera): sus larvas perforan la madera, un proceso de desarrollo lento que puede durar entre uno y dos años.

Simbiosis con hongos: las larvas tienen la capacidad de cultivar hongos simbiontes dentro de las galerías que excavan, los cuales les sirven de alimento.

Ciclo de vida efímero: a diferencia de las larvas, los adultos tienen una vida sumamente corta, lo que dificulta su avistamiento y estudio.

«Este descubrimiento resalta la importancia de combinar trabajo de campo, colecciones científicas y herramientas digitales para documentar la biodiversidad», señalan los expertos del INABIO.

Ciencia colaborativa para la conservación

Este hito científico no solo amplía el catálogo biológico de Ecuador, sino que evidencia los vacíos de conocimiento que aún persisten sobre los insectos en la región. El hallazgo se alinea con la Agenda Nacional de Biodiversidad, que busca fortalecer la investigación soberana y estratégica para garantizar la conservación del patrimonio natural ecuatoriano.

El INABIO reafirma así su rol como motor de innovación, trabajando sinérgicamente con instituciones internacionales para convertir estos hallazgos en herramientas de gestión sustentable del territorio.

Fuente: extra.ec