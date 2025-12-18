Hallazgo en China: descubren huellas de dinosaurios de hace 200 millones de años

Paleontólogos han confirmado el descubrimiento de más de 20 huellas de dinosaurios y otros vertebrados en una pared rocosa de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China.

Este hallazgo, de aproximadamente 200 millones de años de antigüedad, arroja nueva luz sobre la evolución temprana de los dinosaurios, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Las huellas fueron descubiertas el mes pasado por un excursionista en la ciudad de Dujiangyan. Posteriormente, su autenticidad fue confirmada por un equipo de investigación liderado por Xing Lida, profesor asociado de la Universidad de Geociencias de China (Beijing). Esta es la primera vez que se reportan huellas de dinosaurios en Dujiangyan.

Pistas sobre la vida del triásico

Xing Lida explicó que las impresiones incluyen varios tipos de rastros, lo que sugiere una diversidad de especies viviendo en la zona:

Huellas de terópodos: Marcas de diferentes tamaños dejadas por dinosaurios carnívoros.

Rastros tipo chirotherium: Huellas que se asemejan a una mano humana, atribuidas a reptiles arcosaurios primitivos.

“Lo que hace que este sitio sea particularmente valioso es que al menos cuatro capas conservan huellas, lo que sugiere que los dinosaurios vivieron aquí durante un largo periodo”, señaló Xing.

Ecosistema antiguo

Los investigadores también encontraron fragmentos de madera petrificada cerca de las huellas, incluidos troncos caídos y tocones verticales preservados en su lugar. Estos restos proporcionan información adicional sobre el ecosistema local que existió hace más de 200 millones de años, probablemente durante el periodo Triásico.

Jiang Shan, investigador del Museo de Dinosaurios de Zigong en Sichuan, destacó que este nuevo material es crucial para que los científicos comprendan mejor la historia evolutiva temprana de los dinosaurios en China.

Fuente: livefm.com.ar