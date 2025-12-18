Investigadores andaluces crean un biogel que imita la piel humana para sanar heridas más rápido

Un equipo multidisciplinar de científicos ha logrado diseñar un biogel innovador que promete acelerar la regeneración de heridas en la piel humana. Este avance, presentado recientemente, actúa como un andamio natural, replicando la estructura de la piel humana para mejorar la cicatrización de manera rápida y eficiente

El biogel BT Skin, desarrollado por investigadores de la Universidad de Granada, la Universidad de Jaén y el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, entre otros, se destaca por su capacidad para imitar con precisión las tres capas principales de la piel: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Utilizando materiales biocompatibles y biológicamente activos, los científicos han creado una matriz estructural basada en la matriz extracelular (ECM), un complejo entramado de moléculas naturales que favorecen la regeneración celular.

Gracias a la incorporación de hidrogeles biomiméticos, este sustituto cutáneo permite una regeneración más rápida y eficiente, ideal para tratar heridas complejas o graves. Además, se ha diseñado para permitir que las células de la piel crezcan y reparen las lesiones de forma más natural, lo que puede mejorar considerablemente los resultados en comparación con los métodos tradicionales de curación.

Avances preclínicos: un paso más cerca de la aplicación clínica

En estudios realizados en modelos animales, específicamente ratones, el BT Skin ha demostrado su efectividad al acelerar el cierre de heridas. En tan solo 14 días, las heridas tratadas con el biogel presentaron un cierre temprano, con una regeneración más eficiente de la barrera epidérmica en comparación con heridas no tratadas. Los análisis histológicos mostraron que las heridas tratadas con BT Skin tenían una estructura dérmica más parecida a la piel humana, destacándose una organización mejorada del colágeno.

Los investigadores señalan que BT Skin no solo acelera la cicatrización, sino que también preserva la función barrera de la piel, lo que es crucial para la protección contra infecciones y otros problemas dermatológicos. Esto supone una gran ventaja sobre los tratamientos convencionales, que a menudo tienen limitaciones en cuanto a la eficacia en la regeneración de la estructura cutánea.

Colaboración multidisciplinaria para un futuro prometedor

Este proyecto de biofabricación ha sido posible gracias a la colaboración entre diversas entidades científicas y clínicas, junto con la empresa Bioiberica, especializada en el desarrollo de ingredientes farmacéuticos y nutracéuticos. Los expertos de diferentes disciplinas, que incluyen biofabricación, dermatología, biomedicina regenerativa y biotecnología, han trabajado juntos para desarrollar este modelo de piel artificial con alto potencial en el ámbito clínico.

El profesor Juan Antonio Marchal, catedrático de Anatomía y Embriología Humana de la Universidad de Granada, destacó que este avance representa un paso fundamental en la biofabricación de piel biomimética. Su objetivo es que, en un futuro cercano, este sustituto cutáneo llegue a ser probado en ensayos clínicos, brindando una alternativa terapéutica innovadora para pacientes con heridas graves o enfermedades dermatológicas.

Impacto en la medicina regenerativa: ¿un cambio en el tratamiento de heridas?

El desarrollo de BT Skin marca un avance significativo en la medicina regenerativa, abriendo nuevas posibilidades para el tratamiento de heridas complejas, quemaduras o enfermedades de la piel. El uso de un sustituto cutáneo que replica la estructura de la piel humana podría cambiar la forma en que se gestionan estos problemas en el ámbito médico, proporcionando una solución más efectiva y personalizada.

El impacto de esta innovación no se limita solo a los pacientes que sufren de heridas graves. También podría beneficiar a personas con enfermedades dermatológicas crónicas, ofreciendo tratamientos menos invasivos y con mejores resultados a largo plazo. Con la posibilidad de personalizar el tratamiento según las características del paciente, BT Skin podría ser la clave para una mejora significativa en la calidad de vida de muchas personas.

Un futuro con posibilidades ilimitadas

A medida que la investigación en biofabricación avanza, la posibilidad de crear soluciones personalizadas para problemas dermatológicos se vuelve cada vez más real. El biogel BT Skin no solo representa un avance en la regeneración cutánea, sino que también podría ser el principio de una nueva era en el tratamiento de las enfermedades de la piel, ofreciendo a los pacientes una alternativa efectiva y menos invasiva.

El estudio, que fue publicado en la revista Materials Today Bio, ha recibido el apoyo de importantes programas de financiación nacional e internacional, incluyendo entidades como el Instituto de Salud Carlos III y el programa Horizonte Europa de la Unión Europea.

Fuente: cronicanorte.es