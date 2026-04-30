Fósiles de organismos marinos revelan la transformación geológica de Córdoba

Hallazgos de fósiles marinos en Córdoba, demuestran que la región fue un mar poco profundo hace millones de años. Investigadores del INAH destacan la importancia de estos vestigios

Mucho antes de que existieran las montañas, los cafetales y las comunidades que hoy caracterizan a la región, el territorio que actualmente ocupa Córdoba formó parte de un antiguo mar poco profundo. Así lo evidencian los hallazgos de fósiles marinos encontrados en distintos puntos de la zona centro del estado.

El arqueólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Fernando Miranda Flores, explicó que estos vestigios corresponden a organismos marinos que habitaron la región hace millones de años, cuando el área estaba cubierta por agua.

¿En dónde se han encontrado fósiles en la región de Córdoba?

De acuerdo con el especialista, algunos de los hallazgos más representativos se han localizado en la zona de la sierra del Gallego, particularmente en la comunidad de Agustín Millán y camino a Rancho Limón donde se han identificado formaciones rocosas que contienen restos fosilizados.

En estas rocas es posible encontrar evidencias de antiguos organismos marinos, como conchas, fragmentos de moluscos y otras especies que vivieron en ambientes marinos. Estos fósiles permiten reconstruir parte de la historia geológica de la región.

Otro punto donde se han identificado vestigios similares se localiza en el municipio de Cuichapa, específicamente en el sitio conocido como Siete Aguas, donde también se han reportado hallazgos de fósiles marinos.

Miranda Flores detalló que la presencia de estos restos confirma que, durante ciertas etapas geológicas, gran parte de la zona centro de Veracruz estuvo cubierta por el mar.

Sin embargo, aclaró que no se trataba de un océano profundo como los actuales, sino de un mar relativamente somero, donde podían desarrollarse distintos organismos marinos.

Con el paso de millones de años, los movimientos de la corteza terrestre provocaron cambios importantes en la región. Estos procesos geológicos elevaron el terreno y transformaron el fondo marino en las montañas y sierras que hoy conforman el paisaje.

Durante ese proceso, los sedimentos marinos se compactaron y formaron rocas sedimentarias que conservaron en su interior los restos de los organismos que vivieron en ese antiguo ecosistema.

Actualmente, esos fósiles funcionan como una especie de “registro natural” que permite a los científicos entender cómo era el ambiente en aquella época.

El investigador explicó que la mayoría de los fósiles encontrados en la región pertenecen a especies marinas, lo que refuerza la hipótesis de que el área estuvo cubierta por agua durante un periodo prolongado.

Además, estos hallazgos ayudan a comprender cómo se transformó el territorio con el paso del tiempo y cómo se configuró la geografía actual de la región de Córdoba.

Aunque muchos de estos vestigios se encuentran incrustados en rocas o dispersos en zonas montañosas, su estudio resulta fundamental para la investigación geológica y paleontológica del centro de Veracruz.

Especialistas consideran que aún existe un amplio potencial de investigación en estas zonas, pues podrían encontrarse nuevos restos fósiles que aporten más información sobre la historia natural del territorio.

Para los investigadores, cada fósil descubierto representa una pieza clave para entender que, hace millones de años, el lugar donde hoy se asienta Córdoba fue parte de un antiguo mar que dejó huellas en la piedra y en la memoria geológica de la región.

Fuente: oem.com.mx