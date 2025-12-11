Expertos de la UNAM advierten que abusar de la IA reduce tu capacidad de pensar

Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertaron que el uso excesivo de la inteligencia artificial está disminuyendo la actividad cerebral en distintos grupos de la población.

La advertencia surge tras analizar hábitos cotidianos en los que las personas delegan tareas básicas a asistentes como ChatGPT, desde redactar textos hasta resolver cálculos simples. De acuerdo con investigadores, esta práctica reduce la capacidad de pensar y afecta la toma de decisiones.

Especialistas de la Facultad de Ciencias de la UNAM explicaron que el cerebro necesita ejercitarse para mantener sus conexiones activas. Cuando la persona recibe respuestas listas sin participar en el análisis, se reduce el esfuerzo mental y se genera lo que llaman “atrofia por desuso”.

Según los académicos, esta disminución de actividad es más evidente en usuarios que recurren a ChatGPT para resolver tareas que antes implicaban lectura y razonamiento propio.

Otros investigadores de la UNAM agregaron que el problema no se limita a la reducción del esfuerzo cognitivo. También identifican una pérdida gradual de curiosidad y de pensamiento crítico.

Cuando la respuesta aparece de inmediato en pantalla, el usuario deja de preguntarse cómo llegó a esa conclusión o si los datos son confiables. Esta falta de cuestionamiento, señalaron, puede afectar la capacidad de evaluar información en situaciones reales.

Riesgos de sustituir la escritura a mano

El equipo de especialistas también señaló que la tendencia a sustituir la escritura a mano representa un riesgo adicional. La UNAM asegura que escribir con lápiz y papel activa áreas cerebrales relacionadas con la memoria. Al depender exclusivamente del teclado, estas zonas trabajan menos, lo que podría reducir el aprendizaje profundo a largo plazo.

Los expertos coincidieron en que no se trata de descartar la tecnología, sino de usarla con criterio. La UNAM recomendó emplear la IA como apoyo en labores que requieren organización o síntesis, pero mantener el análisis final bajo responsabilidad humana.

También sugirieron retomar la escritura a mano en actividades personales y académicas, verificar la información antes de aceptarla y realizar ejercicios mentales que mantengan activa la capacidad de razonamiento.

Para la UNAM, el desafío actual es equilibrar la tecnología con el desarrollo cognitivo. Los especialistas insistieron en que la IA puede mejorar la productividad, pero advirtieron que depender por completo de ella podría afectar habilidades que forman la base del pensamiento humano.

