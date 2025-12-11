Científicos descubren 2 bacterias que transformarían polvo marciano en cemento y ladrillos para construir refugios en Marte

La combinación de estas bacterias crearían materiales de construcción con bajos costos y menos riesgos logísticos para la colonización humana en Marte en el futuro

Científicos de Italia, China y Estados Unidos descubrieron dos bacterias capaces de transformar el regolito marciano –el polvo y pequeñas rocas que cubren la superficie del planeta rojo– en materiales de construcción como cemento y ladrillos. El hallazgo, publicado en la revista Frontiers in Microbiology, abre la posibilidad de fabricar infraestructuras sin depender de complejos suministros enviados desde la Tierra, una de las mayores limitaciones para establecer colonias humanas en Marte.

Según la investigación, citada por National Geographic, la combinación de ambas bacterias permitiría la formación de minerales aptos para levantar refugios y estructuras, mientras se genera oxígeno y amoníaco en el proceso. Esto, además de reducir costos y riesgos logísticos, podría servir como una solución biotecnológica para enfrentar uno de los cuatro retos básicos de supervivencia humana en Marte: agua, aire, alimento y refugio, tal como advierten los autores del estudio.

La bacteria para fabricar ladrillos como en la Tierra

La bacteria Sporosarcina pasteurii es conocida por su capacidad de producir carbonato cálcico, un mineral utilizado para estabilizar suelos y fabricar ladrillos biológicos en la Tierra. Experimentos realizados en condiciones que imitan el ambiente marciano demostraron que esta bacteria puede funcionar «igual de bien que en suelos terrestres», según señala Frontiers in Microbiology, lo que facilitaría replicar su comportamiento constructivo en Marte sin necesidad de maquinaria tradicional.

«El proceso biominera­lizador permitiría crear bloques sólidos aptos para infraestructura básica», indican los investigadores, que han comprobado su uso en entornos extremos y simuladores marcianos. Sin embargo, la Sporosarcina requiere oxígeno y no resiste adecuadamente la atmósfera marciana, lo que representa una limitación crítica para su uso aislado.

La bactería que protege a la otra con oxígeno

Aquí entra Chroococcidiopsis, una cianobacteria extremófila que, según explican los investigadores, podría actuar como «escudo biológico» y suministrar el oxígeno necesario para que Sporosarcina realice el proceso de solidificación del regolito. Estudios realizados incluso fuera de la Estación Espacial Internacional demostraron que esta bacteria soporta radiación, temperaturas extremas y condiciones cercanas al vacío, gracias a mecanismos de reparación de ADN.

De acuerdo con la publicación, esta cianobacteria no solo resiste la dureza de Marte, sino que también produce oxígeno y amoníaco. Este último derivado es clave, porque además de contribuir a la respiración, sería útil para fertilizar cultivos marcianos, dado que el amoníaco es una fuente directa de nitrógeno para plantas, según se explica en Frontiers in Microbiology.

¿Cuándo podrían construirse refugios en Marte con bacterias?

Los investigadores advierten que se trata de una solución de largo plazo: la colonización y construcción marciana dependerá de etapas previas como producción de oxígeno, agricultura y control de radiación. Sin embargo, el uso de «maquinaria celular transportada desde la Tierra» plantea que, una vez superadas las primeras fases, los refugios podrían comenzar a edificarse como parte de los primeros asentamientos humanos, según proyecta el estudio.

Estas bacterias son consideradas extremófilas, es decir, capaces de vivir en condiciones letales para la mayoría de organismos terrestres: desde temperaturas muy altas hasta ausencia de oxígeno y radiación intensa. Se estima que Chroococcidiopsis es descendiente de las mismas cianobacterias que hace más de 3.500 millones de años generaron una parte del oxígeno de la atmósfera terrestre, base para la evolución de la vida compleja, según refiere el propio artículo científico.

Para los científicos, la biomineralización bacteriana podría convertirse en una herramienta que permita pasar de simples misiones robóticas a colonias humanas, haciendo que los astronautas no dependan de materiales importados. «Será un proceso lento, pero es un primer paso para convertir Marte no solo en un destino habitable, sino en una plataforma para explorar hacia otros mundos», concluye el estudio.

Fuente: larepublica.pe