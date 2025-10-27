Diferencias entre los grupos sanguíneos: qué significan, cómo se heredan y por qué son importantes para tu salud

Los grupos sanguíneos son una de las clasificaciones biológicas más importantes del cuerpo humano. Determinan no solo qué tipo de sangre puede recibir o donar una persona, sino también ciertos aspectos relacionados con su salud, su sistema inmunológico e incluso la compatibilidad en trasplantes. Pero ¿qué diferencia realmente a un grupo sanguíneo de otro?

¿Qué son los grupos sanguíneos?

Los grupos sanguíneos se definen por la presencia o ausencia de ciertas proteínas (antígenos) en la superficie de los glóbulos rojos. Estas moléculas son reconocidas por el sistema inmunitario, y su combinación determina el tipo de sangre de cada persona.

Existen dos sistemas principales para clasificar la sangre humana:

Sistema ABO

Factor Rh (positivo o negativo)

La combinación de ambos genera los ocho tipos de sangre más comunes:

A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ y O-.

El sistema ABO: la base de los grupos sanguíneos

El sistema ABO fue descubierto en 1901 por Karl Landsteiner, quien recibió el Premio Nobel de Medicina por ello. En este sistema, los grupos se definen por los antígenos A y B:

Grupo A: tiene el antígeno A en sus glóbulos rojos y produce anticuerpos contra el B.

Grupo B: tiene el antígeno B y produce anticuerpos contra el A.

Grupo AB: posee ambos antígenos (A y B) y no produce anticuerpos contra ninguno, por lo que es el receptor universal.

Grupo O: no tiene antígenos A ni B, pero produce ambos anticuerpos, por lo que es el donante universal.

El factor Rh: el signo positivo o negativo

El factor Rh, descubierto en 1940, se refiere a otra proteína llamada antígeno D.

Si está presente, el tipo de sangre es positivo (+).

Si está ausente, es negativo (-).

Por ejemplo, una persona A+ tiene el antígeno A y el factor Rh; mientras que una A- carece del factor Rh.

El factor Rh cobra especial importancia en el embarazo, ya que una incompatibilidad entre madre y feto puede provocar la llamada enfermedad hemolítica del recién nacido, un problema que hoy se previene eficazmente gracias a la medicina moderna.

¿Cómo se heredan los grupos sanguíneos?

El tipo de sangre se hereda genéticamente de los padres, siguiendo las leyes de Mendel. Cada progenitor aporta un alelo (A, B o O). La combinación de ambos determina el grupo final:

A + A o A + O → Grupo A

B + B o B + O → Grupo B

A + B → Grupo AB

O + O → Grupo O

El factor Rh también se hereda de forma independiente: el alelo positivo es dominante sobre el negativo.

Importancia médica y científica

Conocer el grupo sanguíneo es esencial para:

Transfusiones de sangre seguras

Cirugías y emergencias médicas

Embarazos controlados

Donaciones y trasplantes de órganos

Además, investigaciones recientes sugieren relaciones entre el grupo sanguíneo y ciertas enfermedades. Por ejemplo, algunas evidencias indican que las personas del grupo O podrían tener menor riesgo de trombosis, mientras que las del grupo A podrían ser más propensas a problemas cardiovasculares. Sin embargo, estos estudios están en constante revisión y no deben interpretarse como determinantes.

Distribución de los grupos sanguíneos en el mundo

La frecuencia de los grupos sanguíneos varía según la región y la población:

O+ es el más común a nivel mundial.

AB- es el más raro, presente en menos del 1% de la población.

En América Latina predominan los grupos O y A.

En Asia, el grupo B es más frecuente que en Europa o América.

Fuente: noticiasdelaciencia.com