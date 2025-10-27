Descubren que una vacuna contra el Covid duplica el tiempo de supervivencia en casos de cáncer de pulmón

Un trabajo en Estados Unidos lo corroboró en enfermos que se habían aplicado la vacuna de ARN mensajero

Un estudio publicado en las últimas horas en la revista Nature analiza los historiales médicos médicos de personas que recibieron tratamiento para ciertos cánceres mortales y llega a la conclusión de que si recibieron una vacuna de ARN mensajero contra el Covid vivieron más tiempo que lo que no la recibieron.

Experimentos posteriores en ratones muestran que las vacunas tienen este aparente efecto de prolongación de la vida no porque protejan contra el Covid, sino porque refuerzan el sistema inmunitario del cuerpo.

Las vacunas con esta plataforma tecnológica son las que actualmente el Estado ofrece de manera gratuita en Argentina, producidas por los laboratorios Pfizer y Moderna. Se trata de un inmunizante cuya demanda cayó abruptamente en el último tiempo, y sobre el que uno de los laboratorios también publicó la información disponible sobre los efectos adversos.

“La vacuna de ARNm contra el Covid-19 actúa como una sirena y activa el sistema inmunitario en todo el cuerpo”, incluso dentro del tumor, donde “comienza a programar una respuesta para eliminar el cáncer”, afirma Adam Grippin, oncólogo radioterapeuta del Centro Oncológico MD Anderson en Houston, Texas, coautor del informe publicado este martes en Nature. “Nos sorprendieron los resultados en nuestros pacientes”, agregó.

Los hallazgos, que Grippin y sus colegas esperan validar en un ensayo clínico, sugieren otras capacidades ocultas de las vacunas de ARNm, incluso cuando la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha recortado alrededor de 500 millones de dólares en fondos para investigaciones que investigan la tecnología.

Los llamados «inhibidores de puntos de control» liberan el sistema inmunitario para atacar las células cancerosas. Han transformado el tratamiento de muchos tipos de cáncer, pero fracasan en más de la mitad de las personas que los reciben: el sistema inmunitario de algunos receptores permanece demasiado débil para atacar las células cancerosas.

Para abordar esta brecha, los investigadores han estado desarrollando vacunas contra el cáncer personalizadas. Estas se utilizarían junto con inhibidores de puntos de control para ayudar al sistema inmunitario de cada individuo a atacar las mutaciones únicas presentes en sus células cancerosas. Si bien los resultados iniciales son prometedores, estos tratamientos aún son experimentales.

Grippin y sus colegas se preguntaron si el refuerzo inmunitario general que generan las vacunas de ARNm podría ser suficiente para reactivar el sistema inmunitario. Encontraron apoyo a esta teoría en ratones, lo que los llevó a investigar si el efecto se transmitiría a las personas.

Los investigadores analizaron los historiales médicos de más de mil personas con cáncer de pulmón y melanoma. Descubrieron que, en personas con cierto tipo de cáncer de pulmón, recibir una vacuna de ARNm contra el Covid-19 se relacionó con casi duplicar el tiempo de supervivencia, de 21 a 37 meses.

Las personas no vacunadas con melanoma metastásico sobrevivieron un promedio de 27 meses; cuando finalizó la recopilación de datos, las personas vacunadas habían sobrevivido tanto tiempo que los investigadores no pudieron calcular un tiempo de supervivencia promedio.

Las personas cuyos tumores tenían rasgos que indicaban que era poco probable que respondieran a los inhibidores de puntos de control experimentaron el mayor aumento de supervivencia después de la vacunación.

Sorpresa de los expertos

Este hallazgo es «bastante impresionante», afirma Benoit Van den Eynde, inmunólogo tumoral de la Universidad de Oxford, Reino Unido. «No esperaba que el efecto fuera tan significativo, y los datos son muy contundentes».

El ARN mensajero, o ARNm, se encuentra naturalmente en cada célula y contiene instrucciones genéticas para que el cuerpo produzca proteínas. Aunque es más conocido como la tecnología ganadora del Premio Nobel detrás de las vacunas contra el Covid-19, los científicos han estado tratando durante mucho tiempo de crear vacunas personalizadas de ARNm que entrenen a las células inmunitarias para detectar características únicas del tumor de un paciente.

La nueva investigación ofrece «una muy buena pista» de que tal vez un enfoque estándar podría funcionar, indicó Jeff Coller, un especialista en ARNm de la Universidad Johns Hopkins que no participó en el trabajo. «Lo que muestra es que los medicamentos de ARNm continúan sorprendiéndonos con lo beneficiosos que pueden ser para la salud humana».

Fuente: clarin.com