Descubren que un compuesto del chocolate oscuro podría frenar el envejecimiento

Un estudio reciente realizado por investigadores de King’s College London reveló que un compuesto natural presente en el chocolate oscuro, conocido como teobromina, podría estar vinculado a un envejecimiento biológico más lento. Este hallazgo sugiere que el consumo de chocolate oscuro podría tener beneficios inesperados para la salud.

La investigación, publicada el 10 de diciembre en la revista Aging, analizó los niveles de teobromina en la sangre de los participantes y los comparó con marcadores de envejecimiento biológico obtenidos de muestras de sangre. Se observó que aquellos con mayores concentraciones de teobromina tendían a tener una edad biológica que parecía más joven que su edad cronológica.

¿Qué es la edad biológica?

La edad biológica es un indicador de cómo funciona el cuerpo de una persona, en lugar de basarse únicamente en los años vividos. Este parámetro se determina a partir de la metilación del ADN, un conjunto de pequeñas etiquetas químicas en el ADN que cambian a medida que envejecemos.

El equipo de investigación analizó datos de dos grupos europeos, que incluían a 509 personas de TwinsUK y 1,160 de KORA. Los resultados mostraron que los individuos con mayores cantidades de teobromina en su sangre presentaban una edad biológica más joven.

La profesora Jordana Bell, autora principal y profesora de Epigenómica en King’s College London, comentó: «Nuestro estudio encuentra vínculos entre un componente clave del chocolate oscuro y la posibilidad de mantenerse más joven por más tiempo. Aunque no estamos sugiriendo que las personas deban consumir más chocolate oscuro, esta investigación puede ayudarnos a entender cómo los alimentos cotidianos pueden contener pistas para vidas más saludables y largas».

El teobromina y otros compuestos del cacao

El equipo también investigó si otros metabolitos del cacao o del café mostraban patrones similares, y los resultados indicaron que el teobromina era el único compuesto con esta asociación específica.

Para estimar la edad biológica, los investigadores utilizaron dos enfoques. Uno de ellos analizó los cambios en el ADN que reflejan el ritmo del envejecimiento, mientras que el segundo midió la longitud de los telómeros, estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas que se acortan naturalmente con la edad y están vinculadas a riesgos de salud relacionados con la edad.

Influencia de los compuestos vegetales en el envejecimiento

Muchos compuestos vegetales en los alimentos pueden influir en cómo operan los genes al activarlos o desactivarlos. Estos compuestos, conocidos como alcaloides, pueden interactuar con sistemas celulares que regulan la actividad genética y contribuir a la salud a largo plazo.

El teobromina es uno de esos alcaloides. Aunque es conocido por ser tóxico para los perros, se ha relacionado con posibles beneficios en humanos, como una reducción del riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, hasta ahora ha recibido atención científica relativamente limitada.

Próximas preguntas para la investigación sobre el envejecimiento

El doctor Ramy Saad, investigador principal en King’s College London y también afiliado a University College London como médico en Genética Clínica, afirmó: «Este es un hallazgo muy emocionante, y las próximas preguntas importantes son qué hay detrás de esta asociación y cómo podemos explorar más a fondo las interacciones entre los metabolitos dietéticos y nuestro epigenoma. Este enfoque podría llevarnos a descubrimientos importantes sobre el envejecimiento y más allá, en enfermedades comunes y raras».

El equipo, que incluye a la profesora Ana Rodriguez-Mateos, profesora de Nutrición Humana en King’s College London, está examinando si el efecto del teobromina ocurre por sí solo o si actúa junto a otros componentes bien conocidos del chocolate oscuro, como los polifenoles, que son reconocidos por sus efectos positivos en la salud.

Más chocolate no es un atajo

El doctor Ricardo Costeira, investigador postdoctoral en King’s College London, advirtió: «Este estudio identifica otro mecanismo molecular a través del cual los compuestos que ocurren naturalmente en el cacao pueden apoyar la salud. Aunque se necesita más investigación, los hallazgos de este estudio destacan el valor de los análisis a nivel poblacional en el envejecimiento y la genética».

A pesar de los hallazgos alentadores, los investigadores advierten que aumentar el consumo de chocolate oscuro no es automáticamente beneficioso. El chocolate también contiene azúcar, grasa y otros ingredientes, y se necesita más trabajo para comprender completamente cómo el teobromina interactúa con el cuerpo y cómo puede influir en el envejecimiento.

Fuente: cadena3.com