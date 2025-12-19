Lo que las heces pueden decir sobre tu salud: hasta estimar el riesgo de enfermedad cardiaca en los próximos 10 años

Investigadores del King’s College de Londres (Reino Unido) han descubierto que las moléculas en muestras de heces pueden reflejar con precisión lo que las personas comen y cómo responde su microbioma intestinal, lo que ofrece una nueva herramienta potencial para estudiar la nutrición y su impacto en la salud. De hecho, revela, por ejemplo, que el análisis del metaboloma fecal predice mejor el riesgo de enfermedad cardíaca que el IMC.

El estudio muestra que el conjunto de moléculas o metabolitos en las heces que se produce cuando el intestino y sus microbios residentes descomponen los alimentos que comemos puede capturar las complejas interacciones entre la dieta y los microbios intestinales.

Es bien sabido que la dieta desempeña un papel importante en la salud y la enfermedad, y cada vez más investigaciones sugieren que la diversidad de microbios intestinales también está relacionada con ciertas enfermedades.

Los cambios en nuestra dieta alteran el funcionamiento de nuestros microbios intestinales, modificando los metabolitos que producen. Por lo tanto, estudiar estos compuestos y comprender cómo responden e interactúan los microbios intestinales con los alimentos que consumimos podría ayudar a desarrollar estrategias dietéticas personalizadas para modificar el microbioma intestinal y mejorar la salud.

Los investigadores analizaron datos de 2.647 participantes de dos grandes cohortes del Reino Unido, TwinsUK y ZOE PREDICT1, integrando datos sobre 650 metabolitos fecales, datos sobre especies de microbios intestinales e información dietética detallada obtenida de cuestionarios de consumo de alimentos.

Mediante métodos de aprendizaje automático, descubrieron que los metabolitos en las heces reflejaban la ingesta de 10 grupos diferentes de alimentos y bebidas, como carne, frutos secos, cereales integrales, té y café, así como la adherencia general a patrones dietéticos saludables o no saludables.

El estudio, publicado en la revista ‘Nature Communications’, también identificó más de 400 asociaciones entre grupos específicos de alimentos y metabolitos. Más de la mitad de estas asociaciones fueron positivas, lo que significa que una mayor ingesta de ciertos grupos de alimentos provocó un aumento de metabolitos específicos en las heces.

Esto sugiere que los metabolitos pueden provenir directamente de los alimentos o formarse cuando los microbios interactúan con ellos y los descomponen.

El equipo identificó más de 2.500 vínculos entre las especies microbianas intestinales y más del 90% de los metabolitos asociados a la dieta en las heces; una cuarta parte de estos metabolitos relacionados con la dieta también se correlacionan con la diversidad general del ecosistema microbiano intestinal.

Robert Pope, estudiante de doctorado del King’s College de Londres y autor principal del artículo, explica que «medir la dieta y cómo responde el microbioma intestinal a diferentes alimentos es un desafío. Analizar los compuestos en las heces proporciona información sobre lo que comemos y cómo el microbioma intestinal metaboliza los alimentos de forma diferente, lo que pone de relieve su papel en la salud».

Adherencia a la dieta Dash

Entre las medidas dietéticas examinadas, los metabolitos fecales fueron los más precisos para medir la adherencia a la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión). Dado que se sabe que la dieta DASH beneficia la salud cardíaca, los investigadores exploraron si los metabolitos fecales también podrían predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años.

Cuando los modelos utilizaron únicamente la puntuación de la dieta DASH y el índice de masa corporal (IMC) para predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular, mostraron una precisión moderada.

Por el contrario, los modelos que utilizaron metabolitos fecales e IMC obtuvieron mejores resultados, distinguiendo con precisión a las personas con mayor y menor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Los hallazgos sugieren que la combinación de metabolitos en las heces puede ser un indicador potente del riesgo futuro de enfermedad cardíaca, lo que podría ofrecer una perspectiva más clara que las puntuaciones de la dieta por sí solas.

El doctor Mario Falchi, profesor de Medicina Computacional en el King’s College de Londres y coautor principal del artículo, apunta que, «al analizar las huellas químicas que deja nuestra dieta en el intestino, podemos identificar qué moléculas derivadas de los alimentos nutren el microbioma y promueven su producción de compuestos beneficiosos, lo que guía el desarrollo de prebióticos que apoyan la salud intestinal y general, independientemente de la dieta o el acceso a los alimentos».

El equipo descubrió que un grupo más pequeño de metabolitos (54 de los 650 metabolitos estudiados) seguía siendo eficaz para predecir la adherencia a los patrones dietéticos y el consumo de grupos de alimentos y bebidas. Esto podría impulsar el desarrollo de métodos de análisis más sencillos y accesibles en la investigación nutricional y clínica.

Por su parte, la doctora Cristina Menni, coautora principal y profesora titular de Epidemiología Molecular en el King’s College de Londres y coautora principal del artículo, asegura que «estos hallazgos nos acercan a convertir los análisis de heces simples en herramientas poderosas para comprender cómo interactúan la dieta y los microbios intestinales, lo que ayuda a diseñar estrategias dietéticas que mejoren la salud de adentro hacia afuera».

La investigación demuestra el potencial de la metabolómica fecal para revelar cómo la dieta interactúa con el microbioma intestinal y podría allanar el camino para el desarrollo de estrategias para mejorar la salud a través de intervenciones específicas basadas en la dieta o en metabolitos.

