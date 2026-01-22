Crean azúcar con 92 % del dulzor y un 60 % menos de calorías

El hallazgo plantea nuevas posibilidades para una industria que busca equilibrar placer y bienestar

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tufts, en Estados Unidos, ha dado un paso relevante en el campo de los alimentos al desarrollar un método más eficiente para producir tagatosa, un tipo de azúcar poco común que ofrece sabor similar al azúcar tradicional, pero con un impacto notablemente menor en el organismo.

El hallazgo plantea nuevas posibilidades para una industria que busca equilibrar placer y bienestar. Así los investigación estadounidense han abierto nuevas puertas a la alimentación moderna.

La tagatosa no es una sustancia artificial. Se encuentra de forma natural en pequeñas cantidades en productos como la leche y algunas frutas. Precisamente esa escasez ha sido, durante años, su mayor obstáculo: obtenerla en volúmenes industriales resultaba caro y poco práctico. El nuevo proceso cambia ese escenario y acerca este azúcar raro al consumo cotidiano.

Un hallazgo con sabor conocido

Según los investigadores, la tagatosa alcanza aproximadamente el 92 % del dulzor del azúcar de mesa, pero aporta cerca de un 60 % menos de calorías.

Además, distintos estudios indican que genera aumentos mínimos de glucosa e insulina en sangre, una característica que la distingue frente a otros edulcorantes tradicionales.

El avance no solo está en el producto final, sino en cómo se obtiene. El estudio, publicado en la revista Cell Reports Physical Science, describe un sistema que emplea bacterias modificadas para transformar glucosa común en tagatosa.

Para lograr el azúcar alternativo, el equipo recurrió a un conjunto de enzimas, incluida una identificada en un tipo de moho mucilaginoso, que optimiza la conversión.

Ciencia, industria y consumo cotidiano

El rendimiento del nuevo método alcanza hasta el 95 %, una cifra muy superior a la de los procesos actuales, que rara vez superan el 77 %. Este salto técnico reduce costes y facilita la producción a gran escala, un factor clave para que la tagatosa pueda incorporarse de forma realista a alimentos procesados.

Otro aspecto destacado es su perfil funcional. A diferencia de edulcorantes de alta intensidad que solo se usan en pequeñas dosis, la tagatosa puede integrarse directamente en recetas y productos, manteniendo textura y volumen.

Asimismo, al producto se le atribuyen efectos positivos para la salud dental y posibles beneficios prebióticos para el microbioma oral.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ya la clasifica como “generalmente reconocida como segura”, lo que allana el camino para su uso comercial.

Aunque todavía queda recorrido antes de verla de forma masiva en estanterías, este desarrollo refuerza la tendencia hacia ingredientes que combinan innovación científica, sabor familiar y menor impacto calórico.

Fuente: diariodigitalrd.com