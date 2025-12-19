¿Cómo afecta el frío al sueño? Conoce la ciencia detrás de dormir con bajas temperaturas

El frío influye en la calidad del sueño: puede ayudar a dormir mejor, pero también puede dificultarlo si es excesivo o mal gestionado. Conoce los detalles

Dormir bien no solo depende de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de factores ambientales como la temperatura. Estudios científicos muestran que el frío puede influir de manera significativa en la fisiología del sueño, desde la regulación de la temperatura corporal hasta la duración de las diferentes fases del descanso. En TV Azteca Puebla te contamos los detalles.

¿Qué efectos tiene el frío en nuestra fisiología del sueño?

La temperatura ambiente es uno de los factores que más influyen en el sueño humano, ya que está estrechamente relacionada con la termorregulación del cuerpo y el ritmo circadiano. Investigaciones del Journal of Physiological Anthropology señalan que el ambiente térmico tiene un impacto directo en el sueño y en cómo el cuerpo regula la temperatura interna durante la noche, lo que a su vez afecta las fases de descanso profundo y REM, esenciales para la recuperación física y cognitiva. Temperaturas moderadamente frescas, generalmente entre 15 °C y 20 °C, son consideradas óptimas para inducir el sueño, ya que favorecen la disminución de la temperatura corporal central, un proceso que el organismo usa como señal para iniciar el descanso.

¿Puede el frío mejorar o perjudicar la calidad del sueño?

Dormir en un ambiente frío puede facilitar el inicio del sueño y aumentar la sensación de descanso, ya que el cuerpo puede entrar más fácilmente en estado de relajación. Un entorno fresco también se ha asociado con un aumento en la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia, lo que favorece el inicio y profundidad del sueño. Sin embargo, si la temperatura es demasiado baja y no se acompaña de ropa de cama adecuada, el organismo puede responder con estrés térmico —como vasoconstricción o despertares frecuentes— lo que puede fragmentar el sueño y reducir su calidad.

El frío moderado puede ser beneficioso para dormir si se equilibra con ropa y cobijas apropiadas, pero temperaturas extremadamente bajas pueden obligar al cuerpo a gastar más energía para mantenerse caliente, interfiriendo con un descanso continuo.

Fuente: aztecapuebla.com