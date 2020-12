Científicos descubren que la Tierra se mueve más rápido de lo que se creía

Un nuevo descubrimiento llevado a cabo por científicos japoneses concluye que nuestro planeta se mueve más rápido de lo sabido hasta hoy. Un ambicioso proyecto de astrometría que mide las distancias entre los cuerpos que conforman la Vía Láctea ha permitido elaborar un nuevo mapa de la galaxia.

Según un artículo publicado en Phys.org, que recoge información del proyecto de radioastronomía japonés VERA y de un estudio incluido en la revista Publications of the Astronomical Society of Japan, la Tierra viaja 7 kilómetros por segundo más rápido de lo convenido de acuerdo a investigaciones previas. Exactamente lo hace a 227 kilómetros por segundo, cuando hasta el momento se pensaba que lo hacía a 220 kilómetros por segundo.

Además, se ubica a 25.800 años luz del agujero negro supermasivo de la galaxia, cuando la información aceptada hasta hoy indicaba una distancia de 27.700 años luz, de acuerdo a datos de 1985 de la Unión Astronómica Internacional.

VERA comenzó en el año 2000 para mapear las estructuras espaciales en la Vía Láctea. Utiliza una técnica conocida como interferometría para combinar datos de radiotelescopios esparcidos por el archipiélago japonés con el fin de lograr la misma resolución que tendría un telescopio de 2.300 km de diámetro. La precisión de la medición lograda con esta resolución, 10 micro-segundos de arco, es lo suficientemente nítida en teoría como para captar una moneda de cinco céntimos de euro colocada en la superficie de la Luna.

Basándose en el Catálogo de Astrometría VERA y observaciones recientes de otros grupos, los astrónomos construyeron un mapa de posición y velocidad. A partir de este mapa calcularon el centro de la galaxia, el punto alrededor del cual gira todo. El mapa sugiere que el centro de la galaxia y el agujero negro supermasivo que reside allí se encuentran a 25.800 años luz de la Tierra, más cerca que el valor oficial de 27.700 años luz adoptado por la Unión Astronómica Internacional en 1985.

El componente de velocidad del mapa indica que la Tierra viaja a 227 km por segundo mientras orbita alrededor del centro galáctico. Más rápido que el valor oficial de 220 km por segundo.

Ahora VERA espera observar más objetos, particularmente los cercanos al agujero negro supermasivo central, para caracterizar mejor la estructura y el movimiento de la galaxia. Como parte de estos esfuerzos, VERA participará en EAVN (Red VLBI de Asia Oriental) compuesta por radiotelescopios ubicados en Japón, Corea del Sur y China. Al aumentar el número de telescopios y la separación máxima entre ellos, EAVN puede lograr una precisión aún mayor.

Fuente: tynmagazine.com