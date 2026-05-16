Descubren en Rusia el caso más antiguo de tratamiento dental, datado hace 59.000 años

Un equipo de investigadores del Museo de Antropología y Etnografía Pedro el Grande, perteneciente a la Academia Rusa de Ciencias, ha identificado en Siberia la que podría ser la evidencia más antigua conocida de intervención humana para tratar una caries dental, según un estudio publicado en la revista científica PLOS One.

El hallazgo se produjo en la cueva de Chagyrskaya, situada en las montañas de Altái, en el suroeste de Siberia, donde fue recuperado un molar inferior de un individuo neandertal adulto, datado en aproximadamente 59.000 años.

Un diente con signos de intervención intencional

El espécimen, identificado como “Chagyrskaya 64”, presentaba una cavidad profunda que alcanzaba la pulpa dental, lo que indica una caries avanzada y potencialmente dolorosa.

El análisis del diente, realizado mediante técnicas de escaneo de alta resolución y experimentos comparativos, reveló la presencia de microarañazos y marcas de desgaste alrededor de la lesión, interpretadas como posibles señales de manipulación con herramientas de piedra.

Uso de herramientas para aliviar el dolor dental

Según los investigadores, estas marcas coinciden con las generadas en pruebas de laboratorio al utilizar herramientas líticas similares sobre dientes humanos modernos, lo que refuerza la hipótesis de una intervención deliberada para eliminar tejido dañado.

El estudio sugiere que un neandertal habría utilizado una pequeña herramienta de piedra para intentar tratar la zona afectada, en lo que podría considerarse una forma rudimentaria de tratamiento dental.

Fuente: sana.sy