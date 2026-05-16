El neurotransmisor de la felicidad podría agravar el tinnitus, advierten científicos

Investigadores de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón encontraron que la serotonina, un neurotransmisor asociado a la depresión, podría empeorar el tinnitus en personas que toman antidepresivos

Un reciente estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón y la Universidad de Anhui en China reveló que la serotonina, un neurotransmisor conocido por su papel en la regulación del estado de ánimo, podría estar relacionado con el agravamiento del tinnitus, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este hallazgo fue publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias.

El tinnitus se manifiesta como un zumbido o pitido constante en los oídos, que puede ir desde ser una molestia leve hasta causar un gran malestar y ansiedad en quienes lo padecen. Se estima que alrededor del 14% de la población mundial experimenta esta afección, y muchos casos son considerados severos.

Los investigadores llevaron a cabo experimentos en ratones y encontraron que al aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, también se incrementaron comportamientos asociados al tinnitus. Según el coautor del estudio, Laurence Trussell, Ph.D., profesor de otorrinolaringología en la Escuela de Medicina de OHSU, estos resultados podrían tener implicaciones significativas para aquellos que sufren de tinnitus y que están bajo tratamiento con antidepresivos que afectan los niveles de serotonina.

Trussell subrayó: «Las personas con tinnitus deberían trabajar junto a su médico para encontrar un régimen de medicamentos que equilibre el alivio de síntomas psiquiátricos, como la depresión y la ansiedad, minimizando a su vez la experiencia del tinnitus». Esto es especialmente relevante para quienes utilizan inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), que son comúnmente prescritos para tratar la depresión y la ansiedad.

Los investigadores sospechaban desde hace tiempo que la serotonina podía jugar un papel en el tinnitus, pero el mecanismo exacto no había sido del todo claro. El coautor Zheng-Quan Tang, Ph.D., de la Universidad de Anhui, explicó que, mediante el uso de ratones, lograron identificar un circuito cerebral específico que involucra a la serotonina y que se conecta directamente con el sistema auditivo, produciendo efectos similares al tinnitus.

Para llevar a cabo el estudio, los científicos utilizaron una técnica conocida como optogenética, que utiliza fibra óptica y luz para activar células cerebrales específicas. Al apuntar a neuronas productoras de serotonina, lograron estimular áreas del cerebro involucradas en la audición y medir cómo reaccionaban los ratones a través de una prueba auditiva modificada. Trussell afirmó: «Cuando estimulamos estas neuronas serotonérgicas, observamos que se activa la región auditiva del cerebro, y los animales mostraron comportamientos que se asemejan a lo que esperaríamos que experimentaran los humanos con tinnitus».

Los hallazgos coinciden con los reportes de algunos pacientes que afirman que su tinnitus se intensifica al tomar medicamentos que aumentan la serotonina, como los ISRS. Según Trussell, el estudio sugiere que podría ser posible desarrollar fármacos específicos que modulen los niveles de serotonina en ciertas áreas del cerebro, separando así los efectos beneficiosos de los antidepresivos de sus posibles efectos perjudiciales sobre la audición.

La investigación fue apoyada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, aunque los autores aclararon que los hallazgos y conclusiones son responsabilidad exclusiva de ellos y no reflejan necesariamente las opiniones oficiales de la NIH.

Fuente: cadena3.com