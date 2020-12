La Estación Espacial desde una nave Dragon en aproximación [VIDEO]

Space X ha divulgado un vídeo con imágenes espectaculares de la Estación Espacial Internacional tomadas desde una nave Dragon en aproximación que atracó esta semana en el complejo orbital.

Mientras la Estación Espacial Internacional viajaba a más de 400 kilómetros sobre el sur del Océano Índico, la nave de carga Dragón de SpaceX se acopló de forma autónoma al lado que mira hacia el espacio del módulo Harmony del laboratorio en órbita el lunes a las 18:40 UTC. Es la primera vez que hay dos naves Dragon acopladas a la Estación: la otra es una cápsula para tripulación.

En su cuenta de Twitter, Space X ofrece imágenes de la aproximación de la Dragon de carga, con un complejo orbital moviéndose vertiginosamente alrededor de la Tierra, mientras la nave se acerca a su puesto de atraque.

Time-lapse of Dragon on approach – two Dragons now docked to the @space_station pic.twitter.com/I046jBmC7o