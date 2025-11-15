Científicos descubren fósiles marinos en Huánuco y confirman que los Andes estuvieron bajo el mar hace 500 millones de años

El descubrimiento se realizó en el distrito de Llata, provincia de Huamalíes en Huánuco, donde investigaciones recientes revelan que esta área estuvo cubierta por el mar hace 500 millones de años

En la provincia de Huamalíes, específicamente en las alturas del distrito de Llata, Huánuco, un grupo de investigadores halló restos fósiles marinos. Según el informe preliminar de los arqueólogos, estos animales habitaron el fondo marino hace aproximadamente 500 millones de años, cuando la vida se desarrollaba exclusivamente en ambientes acuáticos.

Ante esta situación, los investigadores expresaron su preocupación por el desconocimiento del valor histórico y científico de estos hallazgos. Por ello, señalaron que se debe priorizar el compromiso con la protección de este patrimonio natural.

El distrito de Llata que antiguamente era mar se ha convertido en montaña

En medio de la investigación, el alcalde del distrito de Huamalíes, Édgar Céspedes Salas, resaltó la importancia de comprender que estos descubrimientos son parte de la historia escrita en piedra, y señaló cómo la zona —actualmente situada a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar— fue, en algún momento, oceánica. Esta información contribuye a determinar cómo las especies y el entorno del lugar han evolucionado con el paso del tiempo y permite a las personas investigadoras comprender mejor los cambios geológicos y biológicos que transformaron la zona desde sus orígenes marinos hasta su estado actual.

“Llata fue mar y hoy nos invita a redescubrir su historia escrita en piedra”, señaló Céspedes Salas al destacar la relevancia de proteger este patrimonio natural.

Asimismo, la comuna insta a las instituciones competentes —como la Dirección Desconcentrada de Cultura de Huánuco, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) y otras entidades comprometidas con la conservación del patrimonio natural y cultural— a que gestionen e inicien trabajos conjuntos de investigación y protección, con el objetivo de determinar con precisión la antigüedad y relevancia científica de los fósiles hallados.

Valor científico y educativo

Los restos fósiles hallados en Llata podrían convertirse en una fuente importante de estudio para la paleontología peruana y un potencial atractivo para el turismo educativo y científico en la región. Con ello, las autoridades locales aspiran a fortalecer la identidad cultural y el conocimiento sobre la evolución geológica del país.

