UNAM presenta app para controlar el COVID-19 en su comunidad

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las más grande de América Latina, presentó “UNAM Salud COVID-19”, una aplicación que permitirá prevenir contagios de coronavirus y cuidar a la comunidad educativa en el ya cercano regreso a las clases presenciales.

“Con la app tenemos información que antecede a los riesgos: podemos saber antes de que ocurra si están aumentando los contagios. Podemos tomar decisiones en ese momento antes de que se vea reflejado en casos en nuestra comunidad“, dijo Gustavo Olaiz, Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la Facultad de Medicina.

Aunque la UNAM no regresará a clases presenciales hasta que todo su personal educativo esté vacunado y se haya decretado semáforo verde (riesgo epidemiológico bajo) -actualmente la capital está en amarillo (riesgo epidemiológico medio)-, el lanzamiento de esta app es parte de los preparativos para una vuelta más controlada, a una comunidad de unos 350 mil estudiantes.

Al acceder a la aplicación, que estará disponible para teléfonos móviles y ordenadores, los usuarios -comunidad estudiantil, académica, administrativa y visitantes- deberán realizar un “cuestionario de tamizaje dinámico, accesible y de fácil llenado”, según un comunicado de la institución.

En este test habrá que responder 67 preguntas, algo en lo que se tarda unos 10 minutos, según informaron, para después contestar a cinco preguntas cada día.

Con base en toda la información proporcionada por el usuario, la aplicación señalizará: semáforo verde si todo está normal “pero no hay que bajar la guardia”, amarillo “quédate en casa”, naranja “quédate en casa y date seguimiento médico vía telefónica” y rojo “acude al hospital o llama al 911”.

De acuerdo con Olaiz, el primer beneficio de la puesta en marcha de esta aplicación, que llevan desde noviembre preparando, será individual, ya que permite “hacer seguimientos personalizados”.

El segundo beneficio, dijo “tiene que ver más con la comunidad“, y es el poder “monitorear la evolución de la pandemia en la comunidad universitaria”.

En tercer lugar, permitirá generar datos estadísticos que permitan tener una idea más clara de cómo es la salud de la comunidad.

Por último, detalló el médico, se podrá evaluar el riesgo. “Iremos viendo hasta dónde es aceptable (el regreso a las aulas) y dónde no. No vamos a regresar sin riesgo, no va a pasar, pero sí podemos controlarlo”, dijo Olaiz.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la pasada semana que, a partir del 7 de junio y de manera paulatina y voluntaria, se reanudarán las clases presenciales, después de más de un año suspendidas, tras concluir el pasado sábado con la vacunación de los docentes.

De acuerdo con el último reporte, México acumula 221 mil 960 fallecimientos y 2 millones 399 mil 790 contagiados por coronavirus.

Hasta el momento se han administrado 26 millones 953 mil 788 dosis de la vacuna contra el COVID-19, y un total de 11 millones 832 mil 208 personas han recibido las dosis necesarias para completar el esquema de vacunación.

Fuente: lopezdoriga.com