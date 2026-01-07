Un robot que limpia la casa y una pantalla ‘flotante’, la impresionante tecnología que llega al CES 2026

El Consumer Electronics Show (CES) 2026 comienza formalmente el martes 6 de enero; sin embargo, las innovaciones tecnológicas ya llegaron a Las Vegas de la mano de marcas como LG, que presentó un robot que hace la limpieza en el hogar; y Samsung, la cual anunció una pantalla “flotante” y otros productos.

Cabe destacar que la marca coreana hizo sus primeros anuncios del año en una carpa independiente al CES; además, la fase previa de la feria sirvió como marco de algunas presentaciones innovadoras.

CLOiD, el robot de LG que hace el quehacer en tu casa llega al CES 2026

LG irrumpió en el CES 2026 con el LG CLOiD™, un robot impulsado por inteligencia artificial (IA) que promete materializar la visión de un “Hogar sin Trabajo”.

CLOiD utiliza dos brazos articulados con siete grados de libertad y manos de cinco dedos para realizar tareas físicas complejas. En las demostraciones en vivo, el robot ha demostrado que es capaz de:

Preparar el desayuno

Gestionar el ciclo completo de lavandería

Doblar y apilar prendas

El diseño del robot prioriza la funcionalidad en espacios reales; su torso ajustable le permite alcanzar objetos a distintas alturas, mientras que su base con ruedas garantiza estabilidad y seguridad ante mascotas o niños.

Pero el verdadero “cerebro” reside en su cabezal, que actúa como un centro móvil de IA. CLOiD no solo ejecuta órdenes, sino que aprende de los hábitos de los usuarios y se comunica mediante expresiones faciales y voz.

El robot es capaz de “entender” lo que ve y traducirlo en movimientos precisos, como abrir la puerta de un horno o manipular objetos delicados.

Entrenado con miles de horas de datos domésticos, el CLOiD es capaz de interpretar el contexto y la intención del usuario, transformando la visión del hogar inteligente en una entidad proactiva y autónoma.

El objetivo de LG es que la tecnología robótica se infiltre en todo el hogar, desde refrigeradores que abren sus puertas automáticamente hasta sistemas que liberen por completo a las personas de las cargas cotidianas con CLOiD como punta de lanza.

Micro RGB de 130 pulgadas, la pantalla “flotante” de Samsung

El centro de la línea de pantallas es el Micro RGB de 130 pulgadas, un objeto artístico que se integra en cualquier espacio. Esta televisión parece suspendida, con un diseño que refuerza la visión de la marca de unir tecnología y estilo.

Cabe destacar que el aspecto central de este dispositivo es el diseño Timeless Frame que minimiza las distracciones y permite que la imagen ocupe un lugar central con una elegancia discreta.

El Micro RGB de 130 pulgadas marca una nueva era de color, presentando el espectro más amplio y detallado jamás visto en televisores Samsung,

Una fuente de luz RGB de tamaño micro genera una calidad de imagen sin precedentes, con cada diodo microscópico rojo, verde y azul brillando independientemente para producir color en su forma más pura y natural.

Micro RGB AI Engine Pro permite un control preciso de los colores RGB y crea una calidad de imagen increíblemente vívida en cada escena.

Más anuncios de Samsung en el CES 2026

Bajo el liderazgo de TM Roh, Samsung llegó a su propia carpa del CES 2026 para dejar claro que la IA ya no es una función añadida, sino el núcleo de todo su ecosistema.

En el evento inaugural, la compañía presentó una visión donde sus más de 430 millones de usuarios de SmartThings dejarán de usar dispositivos aislados para interactuar con “compañeros” que entienden el contexto.

Samsung introdujo el Vision AI Companion (VAC), un asistente integrado en televisores que no solo recomienda qué ver, sino que sugiere qué cenar basándose en lo que aparece en pantalla o qué música poner según el estado de ánimo de la habitación.

Para los amantes del deporte y el cine, Samsung ha elevado la personalización con el AI Soccer Mode Pro y el AI Sound Controller Pro.

Estos sistemas permiten, por ejemplo, subir el volumen de los comentarios y bajar el del ruido del estadio (o viceversa) de forma independiente mediante comandos de voz.

Además, el nuevo sistema de sonido espacial Eclipsa Audio y el estándar HDR10+ ADVANCED se incluirán en toda la línea 2026, asegurando una experiencia cinematográfica de última generación.

En la cocina, la estrella es el refrigerador Family Hub actualizado con AI Vision e integración con Google Gemini. Ahora, el sistema reconoce automáticamente cada ingrediente que entra o sale, eliminando errores de inventario.

Con funciones como “¿Qué hay para hoy?” y “Video to Recipe”, el refrigerador puede convertir un video de cocina de redes sociales en pasos estructurados que se envían directamente al horno o a dispositivos móviles como el nuevo asistente portátil The Movingstyle.

La limpieza y el cuidado de la ropa también han recibido una actualización mayor con la Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, que ahora utiliza un sensor 3D para identificar incluso líquidos transparentes como el agua y evitar desastres.

Por otro lado, el nuevo Bespoke AI AirDresser incluye el sistema Auto Wrinkle Care, que utiliza chorros de vapor y aire para alisar camisas automáticamente, facilitando las mañanas a quienes no tienen tiempo de planchar.

Una de las sorpresas más innovadoras es la alianza con Hartford Steam Boiler para reducir las primas de los seguros de hogar. Al demostrar que una casa está conectada y monitoreada por SmartThings y los sensores de los electrodomésticos Bespoke, los usuarios pueden obtener ahorros reales en sus pólizas.

Los hallazgos tecnológicos ya están llegando a Las Vegas

La fecha oficial de inicio del CES 2026 es el 6 de enero; sin embargo, Las Vegas se llenó de innovaciones tecnológicas desde el pasado sábado 4 de enero.

Uno de los anuncios en demostración más tiernos es el robot perro autónomo hiperrealista de Tombot Inc., compañero para personas mayores y para quienes no pueden tener un perro como mascota.

Las gafas auditivas Cearvol Lyra, que ayudan a pacientes con debilidad auditiva, también se presentaron durante la el CES Unveiled, la fase previa de Consumer Electronics Show 2026.

Cabe destacar que también se exhibieron los auriculares Capmind con asistente de memoria de voz, así como el cinturón exoesqueleto modular Ascentiz, demostrando que el CES 2026 también es el marco de anuncios en pro de la salud.

Fuente: unotv.com